삼성전자, 1년만에 ‘D램 왕좌’ 탈환…SK하이닉스 2위로

삼성전자가 업계 최대의 반도체 생산 능력을 앞세워 1년 만에 글로벌 D램 시장 매출 1위에 복귀했다.
22일 시장조사기관 옴디아에 따르면 지난해 4분기(10∼12월) 삼성전자의 D램 매출은 전 분기 대비 40.6% 증가한 191억5600만 달러(약 27조7475억 원)로 집계됐다. 이는 같은 기간 글로벌 D램 시장 전체 매출(524억7000만 달러)의 36.6%에 해당하는 수치다. 삼성전자가 매출 기준 글로벌 D램 시장 선두를 되찾은 것은 2024년 4분기 SK하이닉스에 1위 자리를 내준 이후 1년 만이다.
SK하이닉스의 지난해 4분기 D램 매출은 172억2600만 달러(약 24조9519억 원)로 전 분기보다 25.2% 늘었으나, 시장 점유율은 34.1%에서 32.9%로 소폭 하락해 2위였다. 미국 마이크론은 점유율이 25.8%에서 22.9%로 낮아졌고, 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)는 3.7%에서 4.7%로 소폭 상승했다.
삼성전자의 1위 탈환은 범용 D램의 가격 상승세와 고대역폭메모리(HBM) 판매 증가가 맞물린 결과다. 대량 생산 능력을 적극 활용해 실적 상승 폭을 키웠다는 분석이 나온다.
삼성전자는 차세대 HBM인 ‘HBM4’를 앞세워 D램 시장 1위 수성에 나설 계획이다. 초당 최대 13기가비트(Gb)의 속도를 구현하는 HBM4는 엔비디아의 최신 인공지능(AI) 가속기 ‘베라 루빈’에 탑재되며, 이미 양산에 들어갔다. 최근 글로벌 빅테크를 중심으로 추론형 AI 칩 수요가 늘어나고 있어 구글, 아마존 등으로의 HBM 공급 규모도 확대될 것으로 전망된다.
앞서 삼성전자는 지난달 실적 발표에서 “올해 HBM 매출이 전년 대비 3배 이상 증가할 것”이라고 밝힌 바 있다.
