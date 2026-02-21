[속보]쇼트트랙 남자 5000m 계주 은메달…대회 8번째 메달

한국 남자 계주가 황대헌-임종언의 변주를 앞세워 20년 만의 금메달 되찾기를 노렸지만 옌스-멜러 판트바우트 형제가 철통 방어에 나선 네덜란드에 막혀 은메달에 만족해야 했다. 한국은 21일 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 남자 5000m 계주에서 이준서-임종언-황대헌-이정민이 나서 은메달을 확정했다.
한국 남자 계주는 2006년 토리노 올림픽 이후 금메달이 없어 이번 대회 20년 만에 다시 이탈리아에서 열린 올림픽에서 금메달 되찾기에 도전했지만 이번 대회 개인전 전 종목(500, 1000, 1500m)에서 메달(금2, 동1)을 목에 건 옌스 판트바우트가 이끄는 네덜란드를 뚫지 못했다.
한국은 레이스 중반부터 레이스의 마지막 마무리를 담당하는 2번 주자를 임종언 대신 황대헌으로 교체한 뒤 이정민-임종언 순으로 릴레이 순서를 재정비했다. 마지막에 2바퀴를 타며 의무적으로 승부를 결정지어야 하는 2번 주자 순서를 바꾼 팀은 한국밖에 없었다. 다른 국가에서는 마지막 승부를 맡길 수 있는 독보적인 ‘에이스’가 한 명이라면 한국은 우열을 가리기 어려운 황대헌-임종언 쌍두마차가 버티고 있었기에 가능한 옵션이었다.
각 주자가 두 차례씩만 레이스를 남겨둔 경기 후반부, 한국은 인코스 아티스트 이정민이 다시 치고 나와 1위로 올라선 뒤 임종언이 각 팀에서 가장 빠른 선수들인 2번 주자들보다 ‘한 수 아래’인 상대 4번 주자들을 상대로 간격을 더 벌렸다. 이어 1번 주자 이준서도 간격을 더 벌리면서 2번 주자 그룹에서 각국을 대표하는 실력자들과 박터지는 승부대결을 벌여야 황대헌에게 선두 자리를 넘겼다.
하지만 이미 개인전 전 종목에서 입상하며 폼이 물오른 옌스는 자신의 차례가 오자마자 황대헌을 제치고 1위로 나섰다. 이어 옌스는 3번 라인인 친형 멜스를 온 힘을 다해 밀었다. 이어 3번 라인에서 이정민이 멜스와 치열하게 자리싸움을 했지만 순위를 뒤집지는 못했다. 이어 4번 라인 임종언도 주특기인 아웃코스로 추월을 시도했지만 이마저도 여의찮았다.
이준서와 터치하는 과정에는 다른 팀 선수들과 뒤엉키면서 한국은 마지막 두 바퀴를 남기고 네덜란드-이탈리아에 이어 3위까지 내려왔다. 마지막 배턴을 이어받은 황대헌은 마지막 코스를 앞두고 이탈리아의 마지막 주자 피트로 시겔을 제쳤다. 하지만 이미 가속을 받아 선두로 내달린 옌스를 붙잡기는 역부족이었다.
