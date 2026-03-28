흉악범이 국민 놀래키는 방법… 카메라 앞에서 욕 하거나 발길질 하거나 [청계천 옆 사진관]

◊ 착경한 횡령범 내미 = 우는 정목 형사 좌는 내미 범인(경성역에서)

아주 옛날에도 호송되는 범죄피의자를 촬영하는 경우가 있었더라구요. 사진이 있어 한 장 첨부합니다.＜1926년 4월 3일 경성역에 호송된 광화문 우편국 공금 횡령범. 오사카에서 체포되어서 호송되는 사진＞입니다. 오른쪽은 형사, 왼쪽 사람이 횡령범입니다. 사진출처는 매일신보입니다. 당시 동아일보는 ‘국제 농민회에서 위로 차 조선농민회에 보낸 응원 메시지 전문을 번역해 실었다는 이유로 일제에 의해 한 달 반 가량 정간 조치가 취해진 상태’라 이 사진을 신문에 싣지 못했었다고 합니다.