스포츠
여자 컬링 4강 진출 좌절
동아일보
입력
2026-02-21 01:40
2026년 2월 21일 01시 40분
김배중 기자
[26 밀라노 겨울올림픽]
한국 여자 컬링 대표팀이 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽 4강 진출에 실패했다. 김은지(36·스킵), 설예은(30·리드), 김수지(33·세컨드), 김민지(27·서드), 설예지(30·후보·이상 경기도청)로 구성된 한국은 20일 라운드로빈 방식으로 진행한 예선 최종 9차전에서 캐나다에 7-10으로 졌다. 한국은 이날 패배로 5위(5승 4패)가 되면서 준결승 문턱을 넘지 못했다.
#2026 밀라노-코르티나담페초
#겨울올림픽
#한국 여자 컬링
김배중 기자 wanted@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
