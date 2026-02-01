여자 컬링 4강 진출 좌절

2014년에 입사해 방송, 영화, 문화재, 학술(문화부), 사건사고(사회부), 야구, 농구, 육상, 수영 등(스포츠부)을 취재해왔습니다. 평창 겨울 올림픽이 열린 2018년부터 ‘스포츠’라는 망원경으로 세상을 열심히 바라보고 있습니다..

[26 밀라노 겨울올림픽] 한국 여자 컬링 대표팀이 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽 4강 진출에 실패했다. 김은지(36·스킵), 설예은(30·리드), 김수지(33·세컨드), 김민지(27·서드), 설예지(30·후보·이상 경기도청)로 구성된 한국은 20일 라운드로빈 방식으로 진행한 예선 최종 9차전에서 캐나다에 7-10으로 졌다. 한국은 이날 패배로 5위(5승 4패)가 되면서 준결승 문턱을 넘지 못했다.





