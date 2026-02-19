‘일본 이상화’ 다카기 3번째 銅… 통산 메달 10개째

[26 밀라노 겨울올림픽]
500m-1000m 이어 팀추월도 3위
日 19번째 메달, 역대 최고 레이스
‘일본의 이상화’ 다카기 미호(32·사진)가 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽 세 번째 메달을 따냈다. 다카기의 활약에 힘입어 일본은 자국의 겨울올림픽 역대 최다 메달 기록을 경신했다.
노아케 하나(22), 사토 아야노(30)와 팀을 이룬 다카기는 18일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 대회 스피드스케이팅 여자 팀 추월 3, 4위전에 출전해 2분58초50으로 미국(3분2초00)을 제치고 동메달을 따냈다. 여자 500m와 1000m에서도 각각 동메달을 따낸 다카기의 이번 대회 세 번째 메달이자 개인 통산 10번째 올림픽 메달(금 2개, 은 4개, 동메달 4개)이었다. 일본 선수가 겨울올림픽에서 메달 10개를 따낸 건 다카기가 처음이다.
이 동메달은 일본 대표팀의 이번 대회 19번째 메달이기도 했다. 일본은 이날 오후 10시 현재 금 4개, 은 5개, 동메달 10개를 따내면서 2022년 베이징 대회 때 18개(금 3개, 은 7개, 동메달 8개)를 넘어 최고 기록을 쓰고 있다. 이날 기준 일본의 종합 순위는 10위지만 전체 메달 수로 순위를 따지면 △노르웨이 31개 △이탈리아 24개 △미국 21개 △독일 20개에 이어 5위다.
일본이 금메달 1개만 더 따내면 안방에서 열린 1998년 나가노 대회에서 세운 역대 최다 금메달 기록(5개)과 동률을 이룰 수 있다. 미국 매체 스포츠 일러스트레이티드(SI)는 이번 올림픽을 앞두고 일본이 금메달을 최대 9개까지 획득할 것으로 전망했다. SI에 따르면 일본은 피겨스케이팅 여자 싱글과 스노보드 여자 슬로프스타일 등에서도 메달 획득이 유력하다. 한국은 금 1개, 은 2개, 동메달 3개로 종합 16위에 자리하고 있다. 중국은 금메달 없이 은 3개, 동메달 3개(19위)를 기록 중이다.
