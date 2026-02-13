설 연휴 9600개 병·의원 운영…‘응급똑똑’ 앱으로 조회 가능

설 연휴 기간 몸에 이상이 생기면 ‘응급 똑똑’ 애플리케이션(앱)과 119신고를 통해 응급실과 가까운 병·의원 안내를 받을 수 있다. 연휴 기간 하루 평균 9600개 이상의 병·의원이 운영된다.
정은경 보건복지부 장관은 13일 서울 중구국립중앙의료원 중앙응급의료센터를 방문해 “연휴 기간 국민들께 가장 필요한 것은 지금 문을 연 병원과 약국이 어디인지를 신속하고 정확하게 아는 것”이라며 응급 의료 현장을 점검했다.
14~18일 설 연휴 기간 전국의 권역·지역응급의료센터 등 416개 응급의료기관은 24시간 평소와 같이 진료를 이어간다. 연휴 기간에는 하루 평균 약 9600여 개의 동네 병·의원과 6900여 곳의 약국이 문을 연다.
복지부는 연휴 기간 중 진료하는 병의원과 약국 정보는 응급의료포털(www.e-gen-or.kr)이나 ‘응급똑똑’ 앱, ‘응급의료 정보 제공’ 앱, 보건복지부 콜센터(국번 없이 129), 시도 콜센터(국번 없이 120)를 통해 확인할 수 있다고 설명했다. 특히, 응급똑똑 앱은 사용자가 증상을 입력하면 응급실 방문 권고 여부와 가까운 병의원 안내, 자가 응급처치법 등을 알려준다.
복지부는 연휴 기간 호흡곤란과 언어장애 등 심각한 중증 증상이 나타나면 119에 신고해야 한다고 강조했다. 119 상담을 통해 증상에 따른 적절한 병원 이송과 의학 상담이 가능하다.
복지부와 중앙응급의료센터는 연휴 기간 24시간 응급상황실도 운영할 예정이다. 권역·지역심뇌혈관질환센터(63곳)와 소아전문응급의료센터(12곳), 달빛어린이병원(134곳) 등도 24시간 진료체계를 유지한다. 이송 공백이 없도록 전국 17개 권역외상센터에서 특수외상 비상진료체계를 가동하고, 산모·신생아 전원지원팀도 운영된다.