“왜 새치기해” 기름값 싼 주유소서 흉기 위협

미국과 이란 전쟁의 장기화로 고유가가 지속되는 상황에서 기름값이 싼 주유소에서 주유 순서를 기다리다가 새치기를 당하자 흉기를 꺼내 협박한 남성이 경찰에 붙잡혔다.
30일 서울 영등포경찰서는 전날 오후 3시 반경 영등포구 도림동의 한 알뜰주유소에서 다른 운전자를 흉기로 위협한 30대 남성을 특수협박 혐의로 체포해 구속영장을 신청했다고 밝혔다. 이 남성은 주유 순서를 기다리던 중 다른 차량이 끼어들자 “왜 새치기하느냐”며 자신의 차량에 보관하던 캠핑용 도구를 흉기 삼아 위협한 것으로 조사됐다. 경찰 관계자는 “해당 남성은 범죄 전과가 없고 범행 당시 술을 마셨거나 약물을 투약한 상태는 아니었다”고 전했다.
범행이 벌어진 주유소는 인근 주유소보다 기름값이 싸 이란 전쟁 이후 손님들이 많이 몰리는 곳으로 알려졌다. 한국석유공사가 운영하고 있는 유가정보시스템 ‘오피넷’에 따르면 이날 기준 해당 주유소의 보통 휘발유와 경유 가격은 각각 1859원, 1849원으로 인근 주유소보다 100원 이상 저렴했다. 이 주유소 관계자는 “(이란 전쟁 이후) 주말에는 주유하려는 차들이 100m가량 이어질 정도로 손님이 많이 몰린다”고 했다.
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