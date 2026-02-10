‘올림픽 1호 메달’ 김상겸 2억·유승은 1억… 스키협회, 억대 포상금 확정

2026 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽에서 한국 선수단에 1, 2호 메달을 안긴 스노보드 대표 김상겸(37)과 유승은(18)이 억대 포상금을 받는다.
대한스키·스노보드협회는 김상겸에게 2억 원, 유승은에게 1억 원의 포상금을 지급할 예정이라고 10일 발표했다.
김상겸은 8일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 대회 스노보드 남자 평행 대회전에서 은메달을 땄다. 유승은은 이로부터 이틀 뒤 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 목에 걸었다.
이번 대회 한국의 1, 2호 메달이자 한국 역대 설상 종목 올림픽 2, 3호 메달이다.
2014년부터 롯데그룹이 회장사를 맡고 있는 협회는 2022년 베이징 대회를 앞두고 금메달에 3억 원, 은메달에 2억 원, 동메달에 1억 원의 포상금을 책정했는데 당시엔 입상자가 나오지 않았다.
협회는 올림픽과 세계선수권대회, 월드컵, 청소년올림픽과 주니어세계선수권대회의 경우 메달 입상뿐만 아니라 ‘6위’까지도 포상금을 주고 있다. 올림픽을 예로 들면 4위 5000만 원, 5위 3000만 원, 6위에게 1000만 원이다.
협회는 지난해 주요 국제대회 성과에 대해 총 1억5500만 원의 포상금을 지급했다. 2016년부터 지금까지 포상금으로 지급된 액수만 12억 원에 달한다.
포상금 수여식은 올림픽이 끝나고 다음 달 중에 열린다.
한종호 기자 hjh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0