김재열 IOC 집행위원 “젊은이들에게 사랑받는 스포츠 만들 것”

2026 밀라노 올림픽 개막을 앞두고 열린 국제올림픽위원회(IOC) 총회에서 집행위원으로 선출된 김재열 국제빙상경기연맹(ISU) 회장이 9일 밀라노 NH 콩그래스 호텔에 마련한 ‘홈 오브 스케이팅’에서 기자간담회를 열었다. 피겨, 쇼트트랙 경기가 열리는 밀라노 스케이팅 아레나에서 도보 10분 거리에 위치한 이 곳은 대회 기간 ISU 관계자를 비롯해 빙상 관계자, 전현직 올림피언들이 찾아 대화를 나눌 수 있는 공간이다.
김 회장은 “저기 걸린 김연아 선수 유니폼 보셨냐”며 “이 (홈 오브 스케이팅) 공간에는 레전드들의 유니폼을 전시하고 싶어서 출국 전에 (의상 대여를) 요청했더니 흔쾌히 제공해줬다. 어제 오후 늦게 세관이 통과돼 오늘 아침에 픽업해왔다. (미국의 피겨 전설) 미셸 콴 유니폼도 곧 도착할 것”이라고 했다.
●평창올림픽의 유산 체감중
4일 IOC 총회에서 신임 집행위원으로 선출된 김 회장은 “제가 이 자리까지 올 수 있다는 건 우리나라 스포츠 위상이 그만큼 높아졌다는 의미다. 책임감을 많이 느낀다”고 했다. 김 회장의 신임 집행위원 당선은 향후 한국의 스포츠 외교에 큰 기여를 할 것이란 기대를 모은다. 김 회장은 “한국은 여름, 겨울 올림픽은 물론 청소년 올림픽까지 개최한 경험이 있다. 또 종목별 세계선수권, 월드컵 등을 개최하면 참가 선수들의 만족도가 굉장히 높다. 그런점에서 국제사회에 많은 신뢰를 쌓아왔다”며 추후 한국의 국제대회 추가 유치 가능성에 대해 긍정적 전망을 내놨다.
김 회장은 “지난 가을에 (IOC 본사가 있는) 스위스 로잔에서 IOC뿐 아니라 ISU를 비롯한 국제연맹에서 일하고 있는 한국인 젊은 직원들과 저녁을 함께한 적이 있는데 30명이 넘게 나왔다”며 “평창 올림픽이 끝나고 똑같이 저녁 자리를 했을 때는 12명이었는데 8년 만에 수가 이렇게 늘었다. 상당수가 평창올림픽 조직위원회에서 일하던 친구들이다. 그 친구들이 여러 경험을 쌓고 로잔에 정착하는 걸 보며 너무 기분이 좋았다. 저도 선배들 덕분에 이 자리에까지 왔듯 후배들에게 도움이 되는 역할을 하고싶다”고 했다.
●젊은이에게 사랑받는 스포츠 위해 노력할 것
김 회장은 IOC와 ISU에서 공통적으로 추진하는 비전에 대해 “스포츠가 젊은이들에게 더 쉽게 다가가고 사랑받는 게 제가 하고싶은 일이다. 저희가 이번에 비전을 발표하면서 ISU의 새 DNA를 ‘Inspiring’ ‘Supporting’ ‘Unstoppable’로 잡았다. 많은 사람들에게 영감, 도움을 주고 어려움을 뚫어내면서 노력할 것이라는 의미”라며 “아까 저희 소개 영상에서 (가수 Sia의) ‘Unstoppable’ 노래가 나온 이유”라고 했다.
김 회장은 2024~2025시즌부터 기존 ISU 월드컵 대회를 ‘월드투어’로 개편해 성공적으로 정착시켰다는 평가를 받는다. 한국은 ‘화이트 타이거스’, 캐나다는 ‘아이스 메이플스’등 각국 선수들은 이제 ISU 투어무대에서 프로리그 소속 선수처럼 팀명과 엠블럼(마스코트)으로 소속을 드러낸다. ‘더치 라이온스’로 불리는 네덜란드 선수단은 이번 올림픽을 앞두고 특별 제작한 헬멧을 맞추기도 했다.
피겨 종목은 이번 대회부터 경기장 내 대형 스크린에 선수들의 동선, 점프 높이, 길이 등 기술 요소들을 이해하기 쉽게 구현한 그래픽을 실시간으로 제공한다. ISU는 이 기술을 담당하는 스위스타이밍과 함께 이런 기술을 더 객관적인 판정에 활용할 수 있는 시스템을 개발중이다. 다만 향후 적용 시점에 대해 김 회장은 “궁극적인 목표는 어떻게 하면 판정을 좀 더 수월하고 신속, 정확하게 하는가다. 다만 선수들의 점수와 직결된 문제는 단 하나의 오류도 허용할 수 없어 좀 더 많은 검증과 의견교환이 필요하다”고 설명했다.
경기력과 직결되지 않는 영역에서 ISU의 최우선 목표는 ‘관중친화’다. 김 회장은 “이번 올림픽에서도 처음으로 LED 벽을 만들었다. 일단 올림픽 경기는 선수들의 경기력이 최우선이라 현재는 선수소개 용도로만 쓰고 있는데 갈라쇼 때는 굉장히 멋진 장면이 연출될 것”이라고 예고했다.
ISU가 두 시즌 전부터 ‘백플립’을 허용하기 시작한 것도 같은 맥락이다. 이번 올림픽 기간 밀라노 스케이트 아레나 내 데시벨이 가장 높아지는 순간들은 선수들이 화려한 백플립을 선보였을 때였다. 김 회장은 “뭐가 됐든 기준은 어떻게 하면 더 재밌게 경기를 즐기실 수 있느냐다. 다만 피겨스케이팅 경기는 갈라쇼가 아니다. 올림픽 기간 전문가들에게 다양한 의견을 청취해 향후 ISU가 나아갈 방향을 마련에 적극 반영할 것”이라고 말했다.
●첫 두 도시 분산계최 올림픽
이번 올림픽은 역사상 처음으로 두 개 도시의 이름을 동시에 달고 4개 클러스터에서 진행되고 있다. 4년 뒤 2030 알프스 올림픽 경기장 역시 알프스 산맥을 타고 광범위한 지역에서 분산 개최될 예정이다. 이번 대회는 향후 겨울올림픽의 기틀을 마련하는 데 일종의 리트머스 시험지라고 할 수 있다.
김 회장은 “역대 올림픽 중에 가장 넓은 지역에 퍼져서 열리는 대회다보니 장단점이 확실하다. 분산개최는 새로운 경기장을 안 짓고 기존 시설 최대한 활용, 결국 지속가능성을 위한 것인데 어려운 점은 미디어나 지원인력, 관중들의 이동이 힘들다는 점이다. 올림픽이 끝나면 다양한 관계자들의 의견을 청취해서 그 균형을 찾는 게 관건일 것”이라는 의견을 전했다.
