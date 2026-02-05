동계올림픽 출전 일부 러시아 선수, 전쟁 지지글에 ‘좋아요’ 논란

2026 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽에 ‘개인중립선수’ 자격으로 출전하는 러시아 선수들 중 일부가 러시아의 우크라이나 침공을 지지하는 활동을 했다는 주장이 나왔다.
영국 BBC는 5일 “개인중립선수 자격으로 올림픽 출전이 승인된 러시아 선수 13명 중 4명이 우크라이나 전쟁 지원 활동에 관여했다는 증거를 입수했다”고 보도했다.
BBC에 따르면 피겨스케이팅 선수인 페트르 구메니크는 러시아의 우크라이나 점령지에서 열린 행사에서 군인 가족을 위한 공연을 펼쳤다. 크로스컨트리 선수인 다리야 네프리야예바는 러시아 국영 방송이 촬영한 크림반도 훈련 캠프에 참여했다. 러시아는 2014년 우크라이나 남부 크림반도를 강제 합병했다.
스피드스케이팅 선수 크세니야 코르조바는 전쟁을 옹호한 온라인 게시물에 ‘좋아요’를 눌렀고, 크로스컨트리 선수인 사벨리 코로스텔레프는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 군부를 지지하는 소셜미디어 콘텐츠에 ‘좋아요’를 눌렀다.
러시아 선수들의 개인중립선수 참가 자격은 국제올림픽위원회(IOC) 개별 중립 선수 자격 심사 패널이 심사했다. BBC는 “선수들이 소셜미디어 활동이나 전쟁 관련 행사 참여 등을 통해 적극적으로 전쟁을 지지한 것으로 밝혀지면 출전 자격이 박탈된다. 이번 올림픽 참가가 승인된 선수 중 일부가 기준을 충족하는지에 대한 의문이 제기되고 있다”고 전했다.
BBC는 러시아 선수들의 자격 심사를 맡았던 사람 중 한 명인 와타나베 모리나리 국제체조연맹 회장(일본)이 친러시아 성향이라고 지적했다.
김정훈 기자 hun@donga.com
