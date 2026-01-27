포스코퓨처엠, 전고체 배터리 시장 선점 위해 美팩토리얼社에 투자

포스코퓨처엠이 배터리 시장의 게임 체인저로 불리는 ‘전고체 배터리(고체 전해질 기반 리튬이온 배터리)’ 시장 선점을 위해 미국 전고체 배터리 업체 팩토리얼사에 투자한다.
27일 포스코퓨처엠은 7일 미국 팩토리얼과 투자 계약을 체결하고 전날(26일) 투자금 납입을 완료했다고 밝혔다. 앞서 지난해 11월 양 사가 전고체 배터리 기술 개발을 위한 MOU를 맺은 데 이은 것이다. 이번 계약으로 팩토리얼은 포스코퓨처엠으로부터 황화물계 고체 전해질 등 고품질의 전고체 배터리 소재를 확보하게 된다.
전(全)고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리 구성물 중 액체 전해질 대신 고체 전해질이 들어간 배터리다. 양극과 음극에 이어 통로 역할을 하는 전해질까지 이름 그대로 모든 요소가 고체다. 가연성이 낮아 화재 위험이 적고 에너지 밀도도 높아 많은 전기를 저장할 수 있다. 충전 속도도 빠르다.
포스코퓨처엠은 이번 투자로 전고체 배터리 시장의 폭발적 성장에 대비한다는 취지다. 전고체 배터리는 차세대 모빌리티는 물론 휴머노이드, 로보틱스 등 피지컬 AI 시장에서도 적용이 크게 늘 것으로 예상되는 분야다. 홍영준 포스코퓨처엠 연구소장은 “팩토리얼과의 파트너십을 통해 전고체 배터리 시장 개화에 발맞춰 독보적 경쟁력을 갖게 될 수 있을 것”이라고 했다.
최원영 기자 o0@donga.com
