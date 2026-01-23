밀라노서도 ‘쿨러닝’, 자메이카 봅슬레이 출격

‘눈 없는 나라’ 자메이카에서 겨울올림픽 출전권을 얻기 위해 고군분투한 선수들의 실화를 담은 영화 ‘쿨러닝’(1993년)은 세계적인 화제를 모았다. 바로 그 자메이카 봅슬레이 대표팀(사진)이 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽 출전권 3장을 획득했다.
22일 자메이카봅슬레이스켈레톤협회 소셜미디어에 따르면 이 나라 봅슬레이 대표팀은 이번 올림픽 여자 모노봅(1인승)과 남자 2인승, 4인승 출전권을 따냈다. 여자 2인승도 대기 1순위라 출전을 포기하는 팀이 나오면 출전권을 추가로 획득할 수 있다.
자메이카 봅슬레이 대표팀은 1988년 캘거리 겨울올림픽 때 4인승 선수들이 첫선을 보여 도전의 상징이 됐다. 이후 2018년 평창 대회 때 여자 2인승 종목에 자메이카 여자 선수들이 처음 출전했고, 2022년 베이징 대회 때는 역대 최다인 3종목(여자 모노봅, 남자 2인승, 4인승)에 나갔다. 역대 최고 성적은 1994년 릴레함메르 대회 때 4인승에서 기록한 14위다.
이번 올림픽 4인승에 출전하는 타이퀜도 트레이시, 주니어 해리스, 앤드레이 데이커스, 셰인 피터는 지난해 11월 캐나다에서 열린 북아메리카컵에서 우승을 차지하며 자메이카 역대 첫 겨울올림픽 메달 획득에 대한 기대감을 높이고 있다.
