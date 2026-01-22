붕붕마켓, 틴팅 서비스 출범

붕붕마켓은 고급 틴팅 서비스를 공식 출범하고, 내 차 관리 서비스를 대폭 강화한다고 22일 밝혔다.
중고차 시장에서 썬팅(틴팅)은 차량 구매 직후 소비자가 가장 먼저 고려하는 시공 항목이다. 하지만 기존 썬팅 상태를 육안으로 판단하기 어렵고, 브랜드와 제품별 가격 정보가 파편화되어 있어 소비자가 합리적인 선택을 하기 어려운 대표적인 레몬 마켓 영역이었다.
붕붕마켓은 이러한 정보 비대칭을 해소하기 위해 국내 1위 썬팅·단말기 유통 기업인 티비테크애드와 전략적 협업을 맺었다. 이를 통해 붕붕마켓 이용자는 앱 내 ‘내 차 관리’ 메뉴에서 ▲검증된 썬팅 상품 비교 ▲투명한 정찰제 가격 확인 ▲전국 우수 시공점 예약까지 원스톱으로 진행할 수 있게 됐다.
특히 이번 서비스는 단순한 예약 중개를 넘어, 중고차를 구매한 고객이 차량을 ‘새 차’처럼 느끼게 하는 리프레시 경험에 초점을 맞췄다. 붕붕마켓의 엄격한 기준을 통과한 시공점과 연결해 시공 품질과 사후 관리(AS)까지 플랫폼이 보증하는 구조를 갖춘 것이 특징이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0