BS한양, 인천 금송구역 주택재개발정비사업 수주

BS한양은 인천 동구 최대 규모 정비사업인 금송구역 주택재개발정비사업 시공사로 선정됐다고 29일 밝혔다.
금송구역 재개발사업은 인천광역시 동구 송림동 일대 16만2623㎡ 부지에 지하 4층~지상 최고 45층, 26개동 총 3690세대를 조성하는 사업이다. 도급공사비는 약 9100억원 규모다.
사업지는 지하철 1호선 도원역 도보권에 위치한다. 2028년 3월 금송초등학교가 단지 바로 옆에 개교 예정이다. 동산중·고교도 가까운 편이다.
BS한양 관계자는 “조합원들께서 보내주신 지지와 성원에 보답할 수 있도록 23만 가구를 공급하며 쌓아온 수자인의 기술력과 시공 노하우를 담아 인천 동구를 대표하는 랜드마크 단지로 완성할 계획”이라고 말했다.
BS한양은 올해 서울 면목동, 인천 금송구역 등에서 1조원 넘는 수주고를 확보하며 도시정비시장에서 입지를 넓혀가고 있다. 올해 수주 2조7000억 원, 수주잔고 8조4000억 원을 달성한 BS한양은 건설부문의 안정적인 실적을 기반으로 태양광·풍력 등 재생에너지사업, LNG 밸류체인 구축 등 에너지 사업을 확대하고 있다.
