기업은행, 정관장 꺾고 재도약 시동…승점40 고지 밟은 대한항공은 선두 질주

프로배구 여자부 IBK기업은행이 28일 화성종합실내체육관에서 열린 정관장과의 2025~2026 V리그 안방경기에서 3-1(25-18, 25-22, 17-25, 25-17)로 이겼다.
5위 IBK기업은행은 승점 24(7승 11패)를 쌓아 4위 GS칼텍스(승점 25·8승 9패)를 1점 차로 추격했다. 4연패 수렁에 빠진 정관장(승점 15·5승 13패)은 7개 팀 중 최하위에 머물렀다.
여오현 감독대행 체제가 시작된 이후 4연승을 달렸던 IBK기업은행은 14일 한국도로공사에 패한 것을 포함해 최근 4경기에서 1승 3패로 상승세가 꺾인 상황이었다. 하지만 이날 3라운드 마지막 경기에서 승리를 챙기면서 재도약의 발판을 마련했다.
IBK기업은행은 빅토리아와 최정민이 16점씩을 올리며 팀 승리를 이끌었다. 킨켈라는 서브에이스 4개를 포함해 14점을 올렸다.
이날 서울 장충체육관에서 열린 남자부 경기에서는 대한항공이 우리카드를 3-1(25-21, 25-22, 23-25, 25-22)로 제압했다. 14승 3패로 가장 먼저 승점 40고지에 오른 대한항공은 2위 현대캐피탈(승점 32)과의 격차를 8점까지 벌렸다. 토종 거포 정지석이 발목 부상으로 전력에서 이탈한 대한항공은 러셀이 25점을 올리며 팀 승리를 이끌었다.
한종호 기자 hjh@donga.com
