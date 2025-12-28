너도나도 뛰어든 치킨집…프랜차이즈 가맹점 3만 곳 첫 돌파

전국 치킨 프랜차이즈 가맹점이 처음으로 3만 개를 넘었다. 업계에서는 국내 치킨 외식업 시장이 포화 상태에 도달했다고 보고 해외 시장 진출에 적극 나서는 분위기다.
28일 국가데이터처의 ‘2024년 프랜차이즈 통계 결과’에 따르면 지난해 기준 프랜차이즈 업종 중 치킨 전문점은 3만1397개로 집계됐다. 2023년 2만9805개보다 1592개(5.3%) 늘어난 수치다. 2018년 2만5110개였던 매장 수는 2022년 2만9348개, 2023년 2만9805개로 꾸준히 증가했다. 전년 대비 매장 수 증가율은 2021년 4.8%에서 2022년 2.5%, 2023년 1.6%로 낮아졌다가 지난해 다시 5.3%로 높아졌다.
지난해 치킨 전문점 매출은 8조7790억 원으로 2023년 8조1800억 원보다 7.3% 늘었다. 치킨 가맹점당 매출은 2억7960만 원으로 2023년 대비 1.9% 증가하는 데 그쳤다. 이는 전체 프랜차이즈 가맹점당 매출액 평균인 3억7520만 원보다 낮은 수치다.
브랜드별로 보면 지난해 가맹점 수가 가장 많은 곳은 BBQ였다. 공정거래위원회 가맹사업정보제공시스템에 따르면 BBQ 가맹점 수는 2022년 2127개에서 2023년 2249개, 지난해 2316개로 증가했다. bhc는 2228개로 2023년 2276개 대비 소폭 줄었다. 이어 교촌치킨 1361개, 처갓집양념치킨(1254개), 굽네치킨(1154개) 순이었다.
업계에서는 국내 치킨 외식업 시장이 포화 상태에 도달했다고 보고 있다. 프랜차이즈가 아닌 매장까지 합친 전체 치킨집 수는 3년 연속 감소 추세이기 때문이다. 프랜차이즈 가맹점과 개인 매장을 모두 포함한 전국 치킨전문점 수는 2023년 기준 3만9789개로 2020년(4만2743개)보다 2954곳이 줄었다.
국내시장 경쟁이 치열해지자 주요 치킨 프랜차이즈 브랜드는 해외시장 진출에 적극 나서는 분위기다. BBQ는 이달 초 유럽 진출 출정식을 열고 스페인에 현지 기업과 합작 형태의 유럽 헤드쿼터를 설립했다. 유럽 헤드쿼터는 유럽시장 진출을 가속화하기 위한 원·부재료 생산기지, 물류창고 등을 구축할 예정이다. 이달에는 미국 뉴저지주 프랭클린 지역에 처음으로 드라이브스루 매장을 열었다.
bhc는 인도네시아 수도 자카르타에 인도네시아 1호 매장을 열었다. 자카르타 매장에선 뿌링클, 맛초킹 등 bhc 대표 치킨뿐만 아니라 치킨을 밥과 함께 즐기는 현지 식문화를 고려한 메뉴도 판매하고 있다.
