현대차그룹, 美충돌평가서 2년 연속 ‘가장 안전한 차’ 최다 선정

현대자동차그룹이 미국 충돌 안전평가에서 글로벌 브랜드 중 가장 많은 차종을 최고 등급에 올리며 세계 최고 수준의 안전성을 입증했다.
현대차그룹은 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS) 평가에서 글로벌 자동차 브랜드 중 최다인 21개 차종이 우수 등급 이상을 획득했다고 23일 밝혔다. 최고 등급인 ‘톱 세이프티 픽 플러스(TSP+)’에 18개, 우수 등급인 ‘톱 세이프티 픽(TSP)’에 3개 차종이 선정됐다. 이는 공동 2위 폭스바겐·혼다(각 9개)보다 두 배 이상 많은 수치다. 현대차그룹은 2년 연속 ‘가장 안전한 차’ 최다 선정 기록을 세웠다고 전했다.
그룹 전기차 전용 플랫폼(E-GMP) 모델들의 활약이 돋보였다. 현대차 아이오닉 9과 기아 EV9은 정면·측면 충돌, 충돌 방지 시스템 등 모든 항목에서 만점인 ‘훌륭함(Good)’을 받았다. 아이오닉 5·6, GV60 등도 최고 등급을 획득하며 안전성을 인정받았다. 아반떼, 싼타페, 스포티지, 쏘렌토 등 내연기관·하이브리드 모델도 최고 등급에 대거 이름을 올렸다.
특히 IIHS가 뒷좌석 승객 안전 평가 기준을 대폭 강화한 상황에서 나온 성과라 더욱 의미가 크다는 평가다. IIHS는 올해부터 전면 충돌 시 운전자 뒷좌석에 소형 체구 더미를 배치해 상해 위험도를 엄격히 측정했다. 기존엔 해당 항목에서 ‘양호함(Acceptable)’만 받아도 TSP+ 획득할 수 있었으나, 올해부터는 ‘훌륭함’을 받아야 최고 등급을 받을 수 있도록 기준을 강화했다.
현대차그룹 관계자는 “고객 안전을 최우선 가치로 둔 노력이 2년 연속 입증됐다”며 “강화된 기준에도 역대 최고 성적을 거둔 만큼, 앞으로도 글로벌 최고 수준의 안전 기술 개발에 매진하겠다”고 밝혔다.
