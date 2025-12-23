이브에 빙판길 주의…성탄절 지나면 서울 영하 12도까지 뚝

크리스마스 이브인 24일은 전날부터 내린 비와 눈의 영향으로 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많을 전망이다. 당일인 25일에는 전국이 대체로 맑은 가운데 오후부터 전북 서부와 전남 서해안, 제주도에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있을 것으로 보인다. 성탄절 후 26일에는 전날보다 기온이 5도 이상 급강하한다. 이날 서울 아침 최저기온은 영하 12도로 예보됐다.
기상청에 따르면 24일 새벽까지 전국 대부분 지역에 비가 내릴 전망이다. 제주도에는 오후까지 비가 이어진다. 수도권과 충남, 호남, 영남, 제주에 5~20mm가, 강원 지방에 5~10mm가 예보됐다. 내린 비가 얼며 곳곳에 빙판길과 도로 살얼음이 나타날 수 있어 안전사고에 유의해야 한다. 이날 아침 최저기온은 영하 2도~영상 10도, 낮 최고기온은 4~14도가 예상된다.
25일 북서쪽에서 찬 공기가 남하하며 아침 기온이 큰 폭으로 낮아질 것으로 보인다. 전국이 대체로 맑겠지만 호남에 1cm 안팎, 제주도엔 1~5cm의 적설이 예보됐다. 아침 최저기온은 영하 7도~영상 3도, 낮 최고기온도 영하 2도~영상 8도 수준에 그칠 전망이다. 이날은 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아질 것으로 보인다.
26일에는 기온이 한 단계 더 내려가 중부와 일부 내륙에서는 아침 기온이 영하 10도 이하로 떨어질 가능성이 있다. 서울은 영하 12도까지 떨어지면서 올겨울 들어 가장 강력한 한파가 찾아올 전망이다.
