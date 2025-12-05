기아 ‘비전 메타투리스모’ 첫선

기아가 5일 경기도 용인 비전스퀘어에서 창립 80주년을 맞아 미래 모빌리티 방향성을 집약한 콘셉트카 ‘비전 메타투리스모’를 공개했다. 기아는 이번 콘셉트카를 통해 이동의 개념을 휴식·경험·소통으로 확장하는 미래 비전을 제시했다.
비전 메타투리스모는 역동적인 주행 성능과 넓은 실내 공간을 갖춘 것이 특징이다. 1960년대 장거리 여행 문화의 감성을 현대적으로 재해석했다. 기아는 해당 콘셉트카에 운전의 즐거움, 디지털 기반 경험, 휴식과 영감을 제공하는 공간 등 브랜드가 지향하는 핵심 요소를 담았다.
외관은 기아 디자인 철학 ‘오퍼짓 유나이티드’를 기반으로 부드러운 면과 기하학적 조형을 조화롭게 적용해 미래지향적인 실루엣을 구현했다. 실내는 디지털 기술을 통해 사용자와 차량의 상호작용을 강화하고, 이동 시간을 몰입형 경험으로 전환하는 데 초점을 맞췄다.
기아는 이번 콘셉트카에 증강현실 헤드업 디스플레이(AR HUD) 기반의 ‘스피드스터’, ‘드리머’, ‘게이머’ 등 세 가지 디지털 주행 모드를 탑재했다. AR HUD는 스마트 글라스를 활용해 별도의 장비 없이도 가상 그래픽을 실제 도로 위 공간에 입체적으로 띄워 보여주는 기술이다.
각 주행 모드는 조명, 사운드, 주변 환경을 활용한 가상 레이싱 등 다양한 요소를 결합해 상황에 맞는 몰입형 주행 경험을 제공하도록 설계됐다.
넓은 실내 공간 역시 핵심 요소다. 기아는 이동 과정에서 운전자와 탑승자 모두가 즐거움과 휴식을 동시에 누릴 수 있는 공간성을 강조했다.
카림 하비브 기아 글로벌 디자인 담당 부사장은 “비전 메타투리스모는 역동적 모빌리티와 사람 중심 공간을 균형 있게 반영한 모델”이라며 “기아는 앞으로도 기술적으로 앞섬과 동시에 감각을 자극하는 경험을 제공하는 모빌리티를 선보이겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0