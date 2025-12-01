기아 ‘셀토스’ 티저 첫 공개

기아가 1일 ‘디 올 뉴 셀토스’ 티저 이미지를 처음 선보였다.
기아에 따르면 셀토스는 기아 디자인 철학인 ‘오퍼짓 유나이티드(상반된 개념의 창의적 융합)’를 바탕으로 정통 SUV 스타일에 미래지향적이고 세련된 디자인 요소들을 조합해 개성있고 자신감 있는 이미지를 구현했다.
특히 셀토스는 전면에 수직형 주간주행등(DRL)이 돋보이는 스타맵 시그니처 라이팅을 적용해 존재감을 부각한 것이 특징이다. 또한 후면은 전면과 통일감을 주는 수직 및 수평형 램프로 안정적인 이미지를 연출했다. 플러시 도어 핸들과 같이 세련되면서도 실용적인 사양들을 통해 감성도 살렸다.
기아 관계자는 “이번 셀토스를 통해 브랜드의 정수를 담은 디자인, 파워트레인, 안전 및 편의사양 등 우수한 상품성을 선보이고 글로벌 소형 SUV 시장에서 입지를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
셀토스는 이달 10일 기아 월드 와이드 유튜브 채널에서 월드 프리미어 영상을 통해 세계 최초로 공개될 예정이다.
