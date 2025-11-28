816마력 최상급 ‘메르세데스-AMG GT’ 출시

메르세데스-벤츠 코리아가 ‘더 뉴 메르세데스-AMG GT 63 S E 퍼포먼스’를 28일 출시했다. 이번 신차는 AMG 역사상 가장 강력한 플러그인 하이브리드 모델로 꼽힌다. 최고 출력 816마력과 최대 토크 1420Nm를 발휘하며 정지 상태에서 100km/h까지 2.8초 만에 도달한다. 최고 속도는 320km/h에 달해 AMG 양산차 중 가장 빠른 성능을 기록한다.
신차는 AMG 페트로나스 F1 팀 기술을 기반으로 개발된 P3 하이브리드 시스템을 탑재했다. 4.0리터 V8 바이터보 엔진과 전기 모터, 고성능 배터리가 결합해 강력한 주행 성능과 효율성을 동시에 구현한다. 전기 구동 장치는 150kW(204마력)를 발휘하며 후륜에 독립 장착된 기계식 리어 액슬 리미티드 슬립 디퍼렌셜과 연계해 민첩한 동력 전달과 최적화된 중량 배분을 지원한다.
차량에는 AMG 고성능 배터리가 적용됐다. 560개의 리튬이온 셀을 개별 냉각하는 직접 냉각 시스템을 갖춰 장시간 고출력 주행에서도 안정적인 성능을 제공한다. 이와 함께 AMG 액티브 라이드 컨트롤 서스펜션과 최대 2.5° 조향 가능한 리어 액슬 스티어링이 적용돼 민첩하면서도 안정적인 주행감을 구현한다.
AMG 다이내믹 셀렉트는 일렉트릭, 컴포트, 스포츠, 스포츠+, 레이스, 사용자 설정 등 8가지 주행 모드를 제공한다. 회생제동 수준을 4단계로 조절할 수 있어 도심 주행부터 트랙 주행까지 최적화된 주행 경험을 가능하게 만든다. 브레이크는 AMG 고성능 세라믹 시스템이 적용돼 짧은 제동 거리와 안정적인 제동 성능을 확보한다.
외관은 긴 보닛과 강조된 파워돔, AMG 에어로다이내믹 패키지로 공기역학 성능과 스포티함을 강조했다. 21인치 AMG 단조 휠과 리어 스포일러, 트윈 테일파이프 등이 장착돼 강렬한 인상을 준다. 프론트 액슬 리프트 시스템을 적용해 방지턱과 주차장 진입 시 전면 범퍼 손상을 최소화했다.
실내는 2+2 시트 구조로 최대 562리터까지 트렁크 공간을 확장할 수 있어 데일리카로도 활용 가능하다. AMG 퍼포먼스 시트와 멀티컨투어 시트, 에너자이징 패키지가 적용돼 장거리 주행에도 높은 편안함을 제공한다. 나파 가죽 소재 스티어링 휠, 파노라믹 루프, 부메스터 서라운드 사운드, 헤드업 디스플레이 등 국내 고객 선호 옵션이 기본 적용됐다.
또한 3세대 MBUX 인포테인먼트 시스템이 장착돼 유튜브, 스포티파이, 디즈니플러스 등 다양한 애플리케이션 사용이 가능하다. ‘티맵 오토’ 연동으로 증강현실 내비게이션과 헤드업 디스플레이 기능도 제공된다.
