가습기 잘못 고르면 유지비용 ‘40배’ 폭탄…소비자원 추천은 [알쓸톡]

겨울이 본격화되면서 실내 습도가 급격히 떨어지고, 이로 인한 피부 건조·안구건조증·호흡기 질환 위험이 빠르게 높아지고 있다. 난방이 시작된 사무실과 집에서 건조함을 호소하는 이들이 늘며 ‘어떤 가습기를 선택해야 하는가’가 소비자들의 핵심 고민으로 떠올랐다.
건조한 공기는 피부 수분을 빼앗고 점막을 약화시켜 세균·바이러스 침투에 취약하게 만든다. 독감이 가을·초겨울에 확산되는 것도 낮은 공기 습도와 밀접하게 연관돼 있다. 전문가들은 실내 습도를 40~60%로 유지하는 것이 가장 효과적이라고 조언하지만, 난방 환경이나 환기 문제 등으로 이를 지키기 어려운 경우가 많아 가습기 의존도가 커지고 있다.
● 어떤 방식이 가장 안전한가…초음파·가열·복합·기화식 4종 비교
시중에서 판매되는 가습기는 크게 초음파식, 가열식, 복합식, 기화식 등 4가지 방식으로 나뉜다. 모든 제품이 수분을 공급하는 기능을 갖고 있지만 작동 원리가 달라 사용 환경과 목적에 따라 선택 기준이 크게 달라진다.
△ 초음파식은 물을 초음파로 잘게 쪼개 분무하는 방식이다. 전기요금이 비교적 저렴하고 작동 소음이 작은 편이지만, 물통과 수조를 자주 씻어주지 않으면 내부에서 증식한 세균이 함께 분무될 수 있다는 점이 단점이다.
△ 가열식은 물을 끓여 수증기 형태로 내보낸다. 따뜻한 가습이 가능하고 끓이는 과정에서 세균·바이러스가 대부분 사멸해 상대적으로 위생적이다. 반면 전기요금 부담이 크고, 고온의 증기와 뜨거운 물로 인한 화상 위험이 크다.
△ 복합식은 초음파와 가열 방식을 결합한 형태다. 조용한 편이고 따뜻한 가습도 지원하지만, 구조가 복잡한 만큼 가격대가 높고, 가열 없이 초음파 모드만 장시간 사용할 경우 세균 방출 가능성이 생길 수 있다.
△ 기화식은 필터나 패드에 물을 적신 뒤, 팬으로 바람을 보내 자연 증발을 돕는 방식이다. 입자 크기가 작아 세균이 함께 분무될 가능성이 상대적으로 낮고 전기요금도 저렴하지만, 팬 소음이 크고 필터를 정기적으로 교체해야 하는 점이 부담이다.
● 가습량·유지비·소음 따져 ‘내게 맞는 가습기’ 골라야
가습기를 선택할 때 가장 먼저 따져야 할 것은 사용할 공간이다. 공간의 크기에 맞는 가습량과 가습면적을 고려해야 한다. 한국소비자원 시험 결과, 시간당 가습량은 제품별로 182~606ml까지 최대 3배 이상 차이가 났다.
가습량이 가장 높은 것은 복합식으로, 제품에 따라 최대 606ml까지 올라갔다. 이를 가습면적으로 환산하면 약 13평(42.9㎡)까지 사용할 수 있다. 반면 가습량이 가장 낮은 것은 초음파식으로, 최소 198ml까지 낮아졌다. 이 정도 가습량의 제품은 일반적으로 4평대의 좁은 공간에서 사용하기 좋다.
연간 유지관리비용도 제품에 따라 큰 차이를 보였다. 필터 교체 비용이 소모되는 기화식·복합식 제품은 최대 18만9290원으로 가장 높았다. 계속해서 물을 끓여야 하는 가열식의 경우 필터 비용이 없는 대신 최대 9만1070원까지 높은 전기세를 보였다. 반면 초음파식은 4500원 가량의 전기세만 지불해 가장 낮은 유지비를 보였다.
가동 중 소음은 37~62dB 수준으로, 제품별 차이가 커 구매 전에 확인하는 것이 좋다. 다만 가열식은 전원을 켜 물을 끓이는 초기 단계에서 50dB를 넘어서는 소음이 발생해 수면 시간에 사용할 계획이라면 유의해야 한다. 드럼세탁기 평균 소음(69dB), 전자레인지(57dB)와 비교하면 전체적으로 아주 큰 소음은 아니지만, 조용한 야간에는 체감이 더 클 수 있다.
시중 판매되는 대부분의 제품이 안전성에서 큰 문제는 없었지만, 가열식 제품의 경우는 화상사고가 발생할 수 있어 영유아·어린이 등과 함께 사용하는 공간에서는 적합하지 않다.
● 어떤 가습기라도 ‘세척’이 생명…구연산 세척·물 선택 기준은?
전문가들은 어떤 방식이든 “세척이 가장 중요하다”고 강조한다. 최근 제품들은 분리 세척 기능을 갖춘 경우가 많지만, 제품마다 편차가 있어 반드시 구조를 확인해야 한다.
가장 간편한 세척법은 40℃ 미만의 미지근한 문에 구연산을 풀어 가습 필터 및 수조통을 30분간 담그는 방법이다. 구연산 농도는 물 10L 당 구연산 30g 정도면 적당하다.
필터를 사용하는 제품이라도 소비기한이 지나면 세균 번식 우려가 있어 교체 주기를 지키는 것이 중요하다. 대부분의 가습기는 3일에 한 번, 초음파식은 1일 1세척이 권장된다.
아울러 물통에는 반드시 ‘깨끗한 물만’ 넣어야 한다. 한국소비자원은 가습기 내부에 물 이외의 각종 첨가물이나 살균제나 향균제를 섞어 쓰지 말 것을 거듭 당부했다. 분무되는 입자가 호흡기로 유입될 경우 심각한 건강 피해를 유발할 수 있기 때문이다.
수돗물과 미네랄 워터를 사용할 시 공기중에 초미세먼지가 발생한다는 연구 결과가 있으나, 인체에는 큰 위험을 주지 않는 것으로 알려졌다. 다만, 평소 호흡기 질환을 겪거나 민감하다면 되도록 생수나 정수기 물을 사용하는 것이 좋다. 이 경우 세균 번식이 빠를 수 있으므로 세척 주기는 2~3일에 한 번 정도로 하는 것이 좋다.
