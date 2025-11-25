DK아시아 신검단 로열파크씨티Ⅱ ‘5D 조경’ 세계 최고 입증

DK아시아 신검단 로열파크씨티Ⅱ가 세계조경가협회 주관 ‘2025 IFLA 아시아·태평양 지역 조경’에서 본상을 받았다.
세계조경가협회상은 지난 1948년 창설돼 현재 80여개 회원국을 보유한 전 세계 조경가들의 대표기관인 세계조경가협회가 수여하는 최고 권위 어워드다.
DK아시아는 신검단 로열파크씨티Ⅱ 조경(Beyond Green : Singeomdan Resort City)을 출품했다. 이 조경의 핵심은 시간의 개념을 더한 ‘5D 조경’으로 기존 오감 만족형 조경인 시각, 청각, 후각, 촉각, 미각에 시간의 흐름을 더했다. 입주민들이 단지 안에서 계절과 시간의 변화를 체험할 수 있는 게 핵심이다.
특히 이탈리아 티볼리 세계문화유산인 ‘빌라 데스테’를 현대적으로 재해석하고, 르네상스 건축의 조형미에서 모티브를 얻은 멀칭 기법을 적용해 시간의 흐름에도 변치 않는 영속성과 관리의 완성미를 구현했다는 설명이다.
단지 내 중심축인 ‘로열 캐널 애비뉴’에는 430m 길이 조형 수로가 흐르고, 국내 아파트 단지 최초로 두 곳의 티 하우스를 연결하는 55m 길이 커낼워크가 조성돼 산책 공간을 제공한다. 수로는 로마 인문학의 유산을 상징하며 자연의 감성을 담도록 디자인됐다. 아파트 내 7m 높이, 12m 폭의 유럽식 조각 분수를 포함해 100개의 분수가 단지 경관을 완성한다. 은목서, 소나무, 느티나무 등 대형 수목과 홍단풍, 황금사철, 애기동백 등 중형 수목이 조화를 이루어 세련된 조경을 선보인다.
신검단 로열파크씨티Ⅱ에는 단위 면적당 수목의 수가 일반 아파트 3배 이상으로 채워졌다. DK아시아는 평당 380만 원 수준의 국내 최고 조경 공사비를 투입해 조경 완성도를 높였다. 이는 타 신도시와 강남권 최고 재건축 단지 조경 공사비의 2배 이상에 해당한다.
신검단 로열파크씨티Ⅱ 조경은 국내 주요 건설사, 재건축·재개발 조합, 리조트 업계, 학계, 해외 대형 개발자들의 견학 대상이 되기도 했다. 조경 공사는 삼성물산 리조트 부문과 함께 일괄 지명 발주 방식으로 진행됐다. DK아시아는 설계 및 디자인, 삼성물산은 특수목 조달과 지속 가능한 조경 기술을 담당했다.
단지 내에서는 12월 1일부터 일반인을 대상으로 ‘조경 문화 경험 프로그램’과 ‘로열 트레인 서비스’를 운영한다. 푸른 호밀밭, 영화 ‘미션 임파서블, 파이널 레코닝’에 등장한 실물 비행기 전시, 하트 멀칭존, 액자형 포토존 등이 조성됐다. 또한 5.6km 길이의 황톳길도 확장돼 건강과 일상 만족을 높이고 수도권 대표 랜드마크 및 관광 명소로 자리잡았다. 주말 사전 예약 방문객에게는 6성급 호텔 수준의 커뮤니티와 하이엔드 주거 서비스를 직접 체험할 수 있는 프로그램도 운영할 예정이다.
한편 신검단 로열파크씨티Ⅱ는 ‘2025 세계조경가협회 어워드’ 수상뿐 아니라 국내 아파트 단지 최초로 양쪽 티 하우스를 연결한 커낼워크로 ‘2025 굿디자인 어워드’를 받았다. DK아시아는 지난해 검암역 로열파크씨티의 컨시어지 라운지와 실내 체육관으로도 굿디자인 어워드를 수상한 바 있다.
‘로열파크씨티’ 브랜드는 커뮤니티 지수, 소통 지수, 참여 지수에서 높은 평가를 받아 ‘디에이치’, ‘르엘’과 함께 국내 하이엔드 주거 브랜드 빅3로 자리매김했다.
김정모 DK아시아 회장(사진)은 “이번 수상은 세계 최초 시간 개념의 5D 조경과 빌라 데스테의 현대적 재해석, 멀칭 기법 적용으로 창의성과 전문성이 결합된 혁신적 결과물”이라며 “자연과 예술, 입주민 삶이 완벽히 조화를 이루는 5D 조경 철학을 바탕으로 지속 혁신과 투자를 계속해 대한민국 첫 프리미엄 리조트 겸 하이엔드 주거 브랜드로 확고히 자리매김하겠다”고 말했다.
