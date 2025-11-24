본문으로 바로가기
사회
염경엽-김연경, 체육기자연맹 올해의 지도자-선수상
2025-11-24 21:25
2025년 11월 24일 21시 25분
이헌재 부장
LG 트윈스 염경엽 감독. 2025.11.1.뉴스1
프로야구 LG 염경엽 감독과 ‘배구여제’ 김연경(은퇴)이 2025년 한국체육기자연맹 올해의 지도자상과 선수상 수상자로 선정됐다. 두 사람은 연맹 소속 체육기자 투표에서 가장 많은 표를 받았다. 염 감독은 2023년에 이어 올해 LG의 정규시즌, 한국시리즈 통합 우승을 이끈 지도력을 인정받았다. 김연경은 소속팀 흥국생명을 2024~2025 V리그 챔피언에 올려놓은 뒤 은퇴했다.
크게보기
김연경. 2025.4.8. 뉴스1
이헌재 기자 uni@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
