염경엽-김연경, 체육기자연맹 올해의 지도자-선수상

  • 동아일보

글자크기 설정

LG 트윈스 염경엽 감독. 2025.11.1.뉴스1
LG 트윈스 염경엽 감독. 2025.11.1.뉴스1
프로야구 LG 염경엽 감독과 ‘배구여제’ 김연경(은퇴)이 2025년 한국체육기자연맹 올해의 지도자상과 선수상 수상자로 선정됐다. 두 사람은 연맹 소속 체육기자 투표에서 가장 많은 표를 받았다. 염 감독은 2023년에 이어 올해 LG의 정규시즌, 한국시리즈 통합 우승을 이끈 지도력을 인정받았다. 김연경은 소속팀 흥국생명을 2024~2025 V리그 챔피언에 올려놓은 뒤 은퇴했다. 
김연경. 2025.4.8. 뉴스1
김연경. 2025.4.8. 뉴스1
#염경엽#김연경#한국체육기자연맹#올해의 지도자상#올해의 선수상#LG 프로야구#V리그 챔피언#흥국생명#2025년 수상#한국시리즈 우승
이헌재 기자 uni@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

지금 뜨는 뉴스