한국보훈복지의료공단, 유공자-보훈가족 위한 힐링토크쇼 열어

  • 동아일보

  • 입력 2025년 11월 21일 19시 06분

21일 서울 강동구 중앙보훈병원 야외정원에 마련된 힐링토크쇼 무대에 윤종진 한국보훈복지의료공단 이사장(왼쪽 6번째)과 병원 의료진 등 관계자들이 ‘보훈의 마음, 그 이름을 기억합니다’라는 문구가 적힌 행사용 수건을 들고 있다. 한국보훈복지의료공단 제공
한국보훈복지의료공단(이사장 윤종진·이하 보훈공단)은 21일 국가유공자와 보훈 가족들을 위한 힐링토크쇼를 서울 강동구 중앙보훈병원 야외정원에서 개최했다고 밝혔다.

국민 참여형으로 열린 이번 행사는 “보훈의 마음, 그 이름을 기억합니다”를 주제로 국가유공자와 보훈 가족, 보훈공단 직원들이 보훈병원과 보훈요양원에서 경험한 감동적인 사연을 소개하고, 보훈의 가치를 공유하기 위해 마련됐다.

행사에서 소개된 사연들은 9월 보훈공단이 연 ‘보훈, 기억을 잇는 감동 사연 공모전’ 수상작인 ‘그녀의 마지막 인사’ 등 총 3편으로 윤종진 보훈공단 이사장과 가수 김필 씨가 스토리텔링과 라이브 공연에 직접 참여해 감동을 더 했다.

윤 이사장은 “나라를 위해 헌신하신 국가유공자 및 보훈 가족분들께 감사와 존경의 말씀을 전한다”며 “이번 힐링토크쇼로 그분들의 희생과 헌신을 기억할 수 있기를 바라며, 모든 세대가 함께 보훈의 가치를 되새기는 뜻깊은 시간이 됐길 바란다”고 말했다.

보훈공단은 6·25전쟁 참전유공자 등 국가유공자와 보훈 가족, 국민을 대상으로 전국 3400여 병상 규모의 6개 보훈병원(서울 중앙·부산·광주·대구·대전·인천)과 8개 보훈요양원(수원·광주·김해·대구·대전·남양주·원주·전주) 등을 운영하는 공공의료 복지기관이다.

손효주 기자 hjson@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
