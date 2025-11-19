李, 신안 여객선 사고 “신속히 수습, 구조 현황 실시간 공개하라”

이재명 대통령이 19일 전남 신안군에서 발생한 여객선 사고와 관련해 신속히 수습하고 구조 현황을 실시간으로 공개하라고 지시했다.
대통령 대변인실은 이날 267명을 태운 여객선이 신안 장산면 족도 인근에서 좌초된 사고와 관련해 “이 대통령은 여객선 사고 관련 보고를 받은 직후 인명 피해가 없도록 신속히 사고 수습에 나서는 한편, 국민께서 안심하실 수 있도록 구조 현황을 실시간으로 공개할 것을 관계당국에 지시했다”고 밝혔다.
이날 해경 등에 따르면 오후 8시 17분경 신안군 족도 인근 해상에서 2만6000t(톤)급 여객선 ‘퀸제누비아 2호’가 좌초됐다. 승객 246명과 승무원 21명이 탑승한 이 여객선은 현재 암초에 좌초돼 움직이지 못하는 상황이다. 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.
침몰과 전복 등 위험은 없는 상태로, 현재 해경이 투입돼 구조작업을 진행 중이다.
김민석 국무총리도 “모든 관계기관은 단 한 명의 인명피해도 발생하지 않도록 끝까지 총력을 다하라”며 “해양경찰청과 관계기관은 가용 가능한 모든 선박과 장비를 즉시 투입해 승객 전원을 신속하고 안전하게 구조하라”고 지시했다. 또한 현장 지휘 체계를 즉시 가동하고 사고 해역의 기상·해상 상태를 면밀히 점검해 2차 사고가 발생하지 않도록 관리할 것을 주문했다. 아울러 지방자치단체는 인근에 임시대피 및 의료지원 체계를 선제적으로 마련해 구조된 승객의 사후조치에 만전을 기할 것을 지시했다.
