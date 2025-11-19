현대차 그랜저, 드라마 모범택시3 활약 예고

현대자동차 그랜저가 드라마 ‘모범택시 3’에 등장한다
현대차에 따르면 택시 3에서 주인공이 활용하는 주요 차량으로 그랜저가 등장한다. 고객들은 드라마를 통해 현대차 플래그십 세단의 세련된 디자인과 우수한 성능을 직접 인할 수 있다.
또한 그랜저 외에도 드라마에서 활용되는 택시회사 무지개운수 작전 차량으로 스타리아가 함께 등장할 예정이다. 쏘나타 택시 등 다양한 현대차 제품군이 드라마 전개에 활력을 더할 예정이다.
한편, 지난 18일 SBS 목동 사옥에서 열린 제작발표회에서는 주연 배우들이 그랜저를 의전 차량으로 이용해 사전 레드카펫 행사에 참여하며 눈길을 끌었다.
현대차 관계자는 “모범택시 3는 강력한 팬 층을 보유한 인기 드라마 시리즈로 이번 기회를 통해 시청자들이 그랜저를 비롯해 다양한 현대차 차량을 안방에서 만나 보시길 기대한다”며 “시청자들이 드라마 속 차량을 통해 현대차의 기술력과 브랜드 가치를 자연스럽게 경험할 수 있기를 바란다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
