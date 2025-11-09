동아일보

전남 사랑애 서포터즈 60만 달성…햅쌀 증정 이벤트

  입력 2025년 11월 9일 13시 52분

전남도는 ‘전남 사랑애(愛) 서포터즈’ 60만 명 돌파를 기념해 11월 한 달간 전남산 햅쌀을 증정하는 고향사랑기부제 감사 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.

전남도 고향사랑기부제 감사 이벤트 홍보 포스터. 전남도 제공
이번 이벤트는 고향에 대한 사랑을 나누고, 지역 농가를 응원하는 분위기를 확산하기 위해 마련됐다. 이달 30일까지 전남도청에 10만 원 이상을 기부하고 답례품 후기를 작성한 선착순 1000명에게 전남산 햅쌀 4kg을 추가로 증정한다.

참여 방법은 전남도청에 10만 원 이상 기부한 뒤, 고향사랑e음(ilovegohyang.go.kr)에서 답례품을 주문·수령하고 후기를 작성하면 자동으로 신청된다. 자세한 내용은 고향사랑e음 누리집에서 확인할 수 있다.

강경문 전남도 고향사랑과장은 “전남 사랑애 서포터즈 60만 명은 전남의 가족이자 고향사랑기부제의 든든한 동반자”라며 “고향을 향한 마음이 모여 지역을 살리고, 그 따뜻함이 다시 국민에게 돌아가는 나눔의 선순환을 이어가겠다”고 말했다.

고향사랑기부제는 개인이 자신의 주소지를 제외한 지방자치단체에 연간 최대 2000만 원까지 기부할 수 있는 제도다. 기부자에게는 기부금의 30% 이내에서 답례품이 제공되며, 10만 원까지는 전액 세액공제, 10만 원 초과분은 16.5%의 세액공제 혜택이 주어진다. 기부금은 주민 복리 증진에 필요한 사업에 사용된다.

온라인에서는 고향사랑e음(ilovegohyang.go.kr), 액티부키(놀고팜), 국민은행(KB스타뱅킹), 기업은행(I-ONE Bank), 신한은행(신한SOL뱅크), 하나은행(하나원큐), NH농협은행(NH올원뱅크)에서, 오프라인에서는 NH농협은행을 통해 고향사랑기부가 가능하다.

정승호 기자 shjung@donga.com
