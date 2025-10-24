국내외 AI 8개에 4가지씩 질문 결과
“So while South Korea exercises de facto control, the territorial status remains disputed under international law(한국이 실질적인 통제권을 행사하고 있지만, 영토로서의 지위는 국제법상 여전히 분쟁이 있습니다).”
독도 영유권 관련 질문에 마이크로소프트(MS)의 생성형 인공지능(AI) 코파일럿이 내놓은 답변이다. 독도에 대한 우리 정부의 기본 입장뿐 아니라 객관적 사실에도 부합하지 않는 내용을 담고 있다.
25일 ‘독도의 날’을 앞두고 동북아역사재단 배현준 석주희 연구위원과 함께 독도 영유권과 관련한 AI의 답변을 최근 분석해본 결과, 절반 이상에 왜곡된 내용이 담긴 것으로 나타났다. 코파일럿 퍼플렉시티 챗GPT 제미나이 그록(이상 해외 개발)과 클로바X 엑사원 솔라프로2(국내 개발) 등 총 8개 AI에 ‘독도는 한국 영토야?’ ‘Liancourt Rocks is korean territory?’ ‘독도는 어느 나라 영토야?’ ‘Which country does Dokdo belong to?’ 등 4가지 질문을 각각 던진 결과 총 32개의 답변 가운데 17개(53.1%)에 잘못된 내용이 포함됐다.
잘못된 답변들은 거의 독도가 “한일 영유권 분쟁 지역이다” “Their sovereignty is disputed between South Korea and Japan” 등의 내용을 담고 있었다. 이는 사실이 아닐 뿐 아니라, 읽는 이로 하여금 독도를 영유권 분쟁 지역으로 만들고자 하는 일본 측의 프레임에 말려들게 만든다는 문제가 있다. “독도는 역사적 지리적 국제법적으로 명백한 우리의 고유의 영토이며, 영유권 분쟁은 존재하지 않고, 외교 교섭이나 사법적 해결의 대상이 될 수 없다”는 것이 우리 정부의 기본 입장이다.
왜곡된 답변은 해외와 국내 개발 AI를 가리지 않고 발견됐다. 네이버의 클로바X는 “한국과 일본 간의 영유권 분쟁 지역”이라고, LG 엑사원은 “The sovereignty of Dokdo is disputed”라고 답했다.
독도가 ‘Sea of Japan(일본해)에 있다’는 답변도 4개나 있었다. 제미나이와 그록은 ‘Sea of Japan’이라고, 엑사원은 ‘Sea of Japan(East Sea)’이라고 표현했다.
석주희 연구위원은 “한국어로 ‘한국 영토’라는 단어를 포함해 질문하면 답변의 정확도가 높았지만, 영어로 물었을 땐 답변 8개 중 1개만 우리 정부 입장 및 객관적 사실에 부합하는 답변을 했다”고 분석했다.
동북아역사재단은 대응 방안을 검토하고 있다. 배현준 연구위원은 “세계인들의 역사 인식에 점점 더 큰 영향을 미칠 것으로 전망되는 AI가 올바른 답을 하게 만들려면 양질의 구조화된 관련 데이터를 마련해 확산시킬 필요가 있다”고 했다. 박지향 동북아역사재단 이사장은 “AI 기술의 변화에 발맞춰 독도와 강제동원 등의 역사에 관한 기계 독해형 자료를 구축하는 사업을 내년 실시할 예정”이라고 밝혔다.
