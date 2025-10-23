이현승 전 KB자산운용 대표, 금융투자협회 회장 출마 선언

이 전 대표는 행정고시(32회) 출신으로 재정경제부에서 공직을 거쳐 메릴린치증권과 SK증권, 코람코자산운용, KB자산운용 등에서 대표를 16년간 역임한 바 있다. 이 전 대표는 대형 증권사의 숙원 사업인 종합금융투자사업자 및 종합금융투자계좌(IMA)의 조속한 도입을 지원하겠다고 약속했다. 이 전 대표는 “금융투자협회의 존재 이유는 회원사의 성장과 가치증대에 있다”며 “맞춤형 소통을 통해 회원사의 수요와 고충을 파악하고, 즉시 소통을 통해 신속한 해결책을 함께 모색하는 회원사들의 든든한 동반자이자 진정한 대변자가 되겠다”고 말했다.
앞서 황성엽 신영증권 사장도 금투협 회장 선거에 출마 의사를 밝힌 바 있다. 또, 박정림 SK증권 사외이사(전 KB증권 사장), 한국투자증권의 유상호·정일문 부회장, 정영채 전 NH투자증권 대표 등이 잠재적 후보로 거론되고 있다. 더불어 올해 임기가 끝나는 서유석 현 회장의 연임 도전 여부에도 관심 사안이다.
금투협은 다음 달 후보추천위원회를 구성하고 선거 일정을 발표할 예정이다. 최종 후보가 확정되면 올해 12월 중순경 임시 총회를 통해 투표를 진행할 것으로 예상된다.
