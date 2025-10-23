경기관광공사, 20~23일 MICE 팸투어 진행

킨텍스·수원컨벤션센터 등 탐방
경기관광공사가 20~23일 국제 행사 유치를 위한 ‘2025 경기 마이스 팸투어’를 진행했다.
경기도의 마이스 산업 경쟁력을 해외에 알리고, 국제 네트워크를 강화하기 위해 기획됐다. 유럽과 아시아 6개 나라 10명의 글로벌 마이스 관계자들이 참석했다.
참가자들은 올해 4월 싱가포르에서 열린 ‘The Meetings Show 2025’에서 경기관광공사 상담 부스를 통해 경기도 내 행사 유치에 관심을 표명한 마이스 행사 유력 기관 관계자들이다.
이들은 고양 킨텍스, 수원컨벤션센터와 수원전통문화관·파주 아시아출판문화정보센터·한국민속촌·현대모터스튜디오 고양 등 경기 유니크베뉴 4곳을 직접 둘러봤다. 경기 유니크베뉴는 경기도가 지정한 독특하고 특색 있는 마이스 행사 개최 공간으로, 전통문화와 현대적 시설이 조화를 이루며 차별화된 행사 경험을 제공하는 것이 특징이다.
조원용 경기관광공사 사장은 “다른 지역과 차별화된 경기도만의 마이스 산업 매력과 경쟁력을 해외에 알릴 수 있는 좋은 계기가 됐다”라며 “해외 마이스 시장에서 적극적 교류 활동을 통해 글로벌 마이스 행사 유치 확대를 위해 총력을 기울이겠다”라고 말했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
