트럼프 방한 앞두고…美, 주한 美대사대리에 한국계 케빈 김 임명 계획

도널드 트럼프 2기 미국 행정부가 한국계 미국인인 케빈 김 미 국무부 동아시아·태평양(EAP) 부차관보를 주한미국대사대리로 임명할 계획인 것으로 알려졌다.
18일(현지 시간) 복수의 외교 소식통에 따르면, 국무부 내부에선 이달 들어 현재의 조셉 윤 주한 미국대사대리 자리를 김 부차관보로 대체하는 방안을 집중적으로 거론됐다. 한 소식통은 “트럼프 2기 행정부가 북한, 한미 통상·안보 의제 등을 다루는 과정에서 미국의 입장을 더 잘 이해하고 현안에 밝은 인사를 찾으려고 한 것으로 안다. 김 차관보가 그 적임자라고 판단한 것”이라고 논평했다. 다른 소식통은 “백악관에서 보기엔 김 차관보가 ‘실무형’ 대사대행으로 필드에서 미국의 입장을 적극적으로 대변하고 또 관철하는 역할에 딱 맞는다고 봤을 수 있다”고 설명했다.
김 차관보는 트럼프 1기 행정부에서 북-미 정상회담 준비 등에 관여했고, 2기 행정부 들어 초대 국무부 동아태 담당 부차관보로 발탁됐다. 특히 마이클 디솜브리 전 주태국 미국대사가 3월 국무부 동아태 차관보로 지명됐지만, 최근까지 의회 인준 절차가 완료되지 않으면서 김 차관보가 그 역할을 대행했다. 한국은 물론 중국, 일본, 대만, 몽골 등까지 담당하는 지역 책임자 역할을 맡은 것이다.
김 차관보는 앞서 8월 한미 정상회담 준비 과정에서 우리 정부와의 소통에서도 중요한 역할을 맡은 것으로 전해졌다. 다만 디솜브리 지명자가 앞서 7일 연방 상원 인준 절차를 통과함에 따라 김 차관보의 역할도 일부 바뀔 수 있단 관측이 나왔다.
주한 미국대사 지명까진 시간이 다소 걸릴 가능성이 큰 것으로 알려졌다. 소식통은 “이미 여러 후보에 대해 검증하고 백악관이 일부 후보에 대해선 면접까지 한 것으로 안다”면서도 “일단은 모두 ‘보류’ 상태인 것으로 알고 있다”고 했다.
트럼프 대통령은 지난해 대선 승리 직후인 같은 해 12월 주포르투갈 미국대사를 지낸 조지 글라스를 주일본 미국 대사로 일찌감치 지명했지만 한국 대사는 재집권 9개월이 흐른 아직까지도 지명하지 않고 있다. 트럼프 1기 행정부 때도 출범 1년 6개월 만에야 해리 해리스 전 미 태평양군사령관을 주한 미국대사로 발탁했다.
