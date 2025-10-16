경기관광공사, “SNS에서 通했다”…‘대한민국 SNS 대상’ 최우수상 수상

공공기업·공사부문…다양한 콘텐츠 제작 인정
경기관광공사(사장 조원용)가 16일 오전 서울 프레스센터에서 열린 ‘2025 대한민국 SNS 대상’에서 공공기업·공사 부문 최우수상을 받았다.
‘대한민국 SNS 대상’은 공공기업과 공사의 SNS 소통 역량을 종합적으로 평가하는 국내 SNS 소통 분야 대표 시상식이다. 2011년 처음 시행돼 올해로 15회째를 맞는다.
콘텐츠 퀄리티, 매체 간 연계 통합성, 활동성, 의사 소통성 등 다양한 지표로 1차(정량), 2차(전문가·사용자 평가) 평가한다. 국민의 직접 평가가 반영되고 수상 기관의 SNS 홍보 전략과 시민 소통 노력이 중요한 평가 요소로 작용한다.
경기관광공사는 SNS를 통한 시민·국민과의 소통, 정책 참여 유도 등 공공기관의 신뢰도 및 홍보 효과 증진에 기여한 점이 높은 평가를 받았다.
경기관광공사는 유튜브, 인스타그램에 경기도내 다양한 관광자원을 포맷의 시리즈로 제작해 시청자들에게 재밌고 유익한 여행 정보 제공하고 있다.
유튜브는 유명 유튜버, 연예인 먹방 토크쇼 ‘밥은 먹고 다니냐’ 시즌 2를 시작으로, 올해 외국인 전용 영어 콘텐츠 ‘Battle of the G-Guide’, 반려견 관광지 소개 ‘갱RG’ 등 새로운 시리즈를 선보였다. AI 캐릭터 ‘달G’를 활용한 쇼츠 등으로 다양한 계층의 시청자를 사로잡았다.
인스타그램은 경기관광 GPT를 활용한 ‘GPT 추천 여행코스’, 월별 타깃·테마·시기에 따른 ‘경기도 갈지도’ 콘텐츠, 경기도 시·군별 미식 기행 콘텐츠 ‘먹을 텐데’ 시리즈 등 매주 5회 이상 다채로운 여행 정보를 올리며 팔로워 수를 확대했다.
김영식 경기관광공사 홍보마케팅 팀장은 “다양성과 개인화가 극대화되고 있는 여행 흐름에 맞춰 타깃 맞춤형 채널 운영을 통한 관광 활성화 노력의 결실”이라며 “앞으로 SNS를 적극 활용, 시기 및 트렌드, 세대에 맞춘 다양한 콘텐츠로 구독자, 조회수 등 노출 빈도를 높여 차별화된 매력을 홍보하겠다”라고 말했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
