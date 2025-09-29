맹그로브 숲 복원부터 수소 에너지 전환까지…지구 위한 지속적인 여정 [콜렉티브 임팩트]

폭염, 대형 산불, 해수면 상승 등 기후재난이 세계 곳곳을 위협하고 있다. 산업 활동과 삼림 벌채로 늘어난 탄소 배출이 지구 평균 기온을 끌어올리며 지구온난화를 가속화한 결과다.
■ 지구온난화 가속…남태평양과 아프리카 이미 피해
2023년 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC)는 “탄소 배출이 지금과 같은 수준으로 유지되면 지구 평균 기온이 머지않아 1.5도 상승선을 넘어설 것”이라고 경고했다.
그 결과 남태평양 도서국 투발루, 키리바시는 해수면 상승으로 주민들이 기후난민이 됐고, 동아프리카 일대는 극심한 가뭄으로 주민 생계가 위협받고 있다.
■ 동남아시아, 폭염·태풍에 무너진 일상
동남아시아 역시 기후위기의 직격탄을 맞고 있다. 2024년 인도네시아 자카르타에서는 연일 40도에 가까운 폭염이 이어졌고 대규모 정전 사태가 발생했다. 학교는 휴교령을 내렸고, 의료 인프라가 취약한 지역에서는 탈수와 열사병 환자가 급증했다. 인도네시아 기상청은 “관측 이래 가장 더운 4월이었다”고 밝혔다.
같은 해 9월 베트남 북부를 덮친 열대성 폭풍 ‘야기(Yagi)’는 30년간 상륙한 태풍 중 가장 강력했다. 수만 명이 삶의 터전을 잃고 수백 채의 주택이 파손·침수됐다.
세계기상기구(WMO)는 “해수면 온도 상승이 태풍 등 극한 기상을 강화한다”며 “이상기후가 이어질 경우 기후재난은 더 자주, 더 강력하게 발생할 것”이라고 분석했다.
■ 공동으로 지속가능한 미래를 그리다
기후위기는 한 국가의 단독 대응으로는 해결할 수 없는 글로벌 과제다. 정부, 기업, 시민사회, 국제기구가 협력하는 체계적 대응이 필수적이다. 이러한 인식에서 등장한 것이 ‘콜렉티브 임팩트(Collective Impact)’다.
콜렉티브 임팩트는 다양한 이해관계자가 장기적·지속적으로 협력해 사회문제를 공동 해결하는 방식이다. 굿네이버스는 이 모델을 토대로 현대자동차, 국제자연보전연맹(IUCN), 지역정부와 함께 동남아시아 기후위기 대응 프로젝트를 추진 중이다.
■ 베트남 메콩델타, 맹그로브 숲 복원으로 기후위기 방패
베트남 메콩델타 지역은 한때 울창한 맹그로브 숲으로 둘러싸여 있었다. 하지만 무분별한 개발과 양식 산업 확산으로 상당 부분이 사라졌다. 숲이 줄자 해안 침식과 태풍 피해가 늘었고, 수온 상승으로 새우 양식까지 위협받고 있다.
이를 막기 위해 굿네이버스와 현대자동차, IUCN, 지역정부는 2023년부터 2027년까지 맹그로브 숲 복원 사업을 추진 중에 있다.
현대자동차는 글로벌 CSV(Creating Shared Value, 사회적 가치 창출) 이니셔티브의 일환으로, 2026년까지 메콩델타 지역에 16만 그루의 맹그로브를 심고 친환경 양식 지원을 확대하는 것을 목표로 하고 있다. ‘IONIQ Forest’라는 글로벌 프로젝트를 통해 기업 차원의 기후위기 대응과 생물다양성 보전을 실천하는 것이다.
굿네이버스는 이번 사업의 총괄 운영자로서 중심에 서 있다. 기업과 IUCN, 지역정부를 긴밀히 연결하며, 지원이 현장에서 효과적으로 집행되도록 관리한다. 단순한 조율을 넘어 숲 복원 기법과 친환경 양식 모델을 현장에 접목시키고, 주민 교육과 참여까지 이끌어내며 실질적인 성과를 만드는 역할을 맡고 있다.
지역정부는 주민을 조직해 나무 심기와 관리에 직접 참여하도록 지원한다. 이를 통해 복원이 단발성에 그치지 않고 지역사회 안에 뿌리내릴 수 있도록 뒷받침한다.
이러한 협력 구조 속에서 주민들은 단순한 수혜자가 아닌 공동 주체로 나서고 있다. 어민들은 양식장 내 일정 비율로 맹그로브를 직접 심어 수산 자원을 회복하고, 동시에 생계 안정까지 도모할 수 있다.
복원된 숲은 태풍과 해안침식 피해를 줄이는 ‘자연 방파제’ 역할을 한다. 동시에 어류와 갑각류의 서식지를 제공해 지역 생태계와 경제를 함께 살리는 효과를 낳는다.
■ 인도네시아 쓰레기 매립지, 수소 에너지로 전환하다
인도네시아는 급격한 도시화와 인구 증가로 쓰레기 관리 문제가 국가적 과제로 떠올랐다. 특히 주요 도시 주변 대규모 매립지는 침출수로 인한 수질 오염, 악취, 메탄가스 배출로 주민들의 건강권과 식수권은 물론 기후까지 위협하는 사회적 과제가 됐다.
이런 상황에서 굿네이버스와 현대자동차는 2024년 말부터 2027년까지 ‘인도네시아 서부 자바주 사리묵티 매립지 개발 및 바이오가스 포집 사업’을 추진한다. 운영 종료를 앞둔 사리묵티 매립지는 관리되지 않은 쓰레기가 쌓이며 폐쇄 위기에 놓였는데, 이를 새로운 에너지 자원으로 전환하는 것이 목표다.
현대자동차는 재정 지원과 함께 바이오가스 포집 및 수소 전환 인프라 구축에 필요한 글로벌 기술·전문가 네트워크를 연결한다. 굿네이버스는 식수와 보건 분야 사회공헌 활동을 병행하며 사업이 지역사회에 실질적 혜택으로 이어지도록 총괄 관리한다.
인도네시아 서부 자바주는 매립지 개발을 위한 행정·제도 기반을 마련하고, 글로벌녹색성장기구(GGGI) 인도네시아 사무소는 수소 자원화 정책 정비와 정부·전문가 워크숍을 지원한다.
이 협력 구조 속에서 매립지에 쌓인 음식물 쓰레기 등 유기성 폐기물에서 발생하는 가스를 포집·정제해 바이오메탄으로 전환한 뒤, 이를 개질해 수소를 생산하는 시스템이 도입된다.
생산된 수소는 현대자동차와 국영 에너지기업 페르타미나(Pertamina)가 함께 추진하는 ‘인도네시아 W2H 프로젝트’와 연결돼 기업의 친환경 모빌리티 전략과 국가 차원의 에너지 전환을 동시에 뒷받침할 예정이다.
■ 기후위기 대응과 주민 삶 개선 동시에
사업이 본격 가동되면 매립지 메탄가스 배출을 줄여 기후변화 대응에 기여할 뿐 아니라, 침출수 관리 개선으로 수질과 생태계 보호 효과도 기대된다. 주민들은 깨끗한 식수를 공급받고, 보건·위생 환경이 개선되면서 생활의 질이 높아질 전망이다.
바이오가스 포집과 수소 전환 인프라가 구축되면 인도네시아의 청정에너지 활용 기반이 강화되고, 이는 국가 에너지 전환 정책을 뒷받침하는 동시에 현대자동차의 ESG 성과와 글로벌 모빌리티 전략을 한층 강화하는 계기가 될 것이다. 사리묵티 매립지 사업은 단순한 쓰레기 문제 해결을 넘어 기후위기 대응과 에너지 전환이라는 세계적 과제 달성으로 이어지는 대표적 콜렉티브 임팩트 사례가 될 것으로 기대된다.
■ 브카시 지역, ‘지속가능한 리사이클링 모델’
굿네이버스와 현대자동차는 인도네시아 서부 자바주 브카시 지역에서 리사이클링 센터 조성 사업도 추진 중이다. 2024년부터 2027년까지 진행되는 이 사업은 지역사회의 폐기물 문제 해결과 지속가능한 관리 구조 구축을 목표로 한다.
리사이클링 센터는 펠릿 공장을 통해 폐기물 은행(Waste Bank)과 학교에서 수집한 폐플라스틱을 작은 알갱이 형태로 압축한 ‘플라스틱 펠릿(재활용 원료)’으로 재가공한다. 이렇게 생산된 펠릿은 다양한 제품 원료로 활용되고, 판매 수익은 센터 운영비로 환원된다. 즉, 버려진 폐기물을 자원으로 전환해 지역 내 순환 구조를 만드는 것이 핵심이다.
센터 운영의 지속성을 위해 지역주민위원회가 조직될 예정이다. 위원회는 교육을 통해 운영 역량을 강화하고 직접 운영에 참여하게 된다. 이를 통해 안정적 관리 구조를 마련하고, 장기적으로는 그린 잡(Green Job)을 창출해 단순한 환경 개선을 넘어 주민의 경제적 자립과 삶의 질 향상까지 도모할 수 있다.
굿네이버스는 지역사회 폐기물 은행을 대상으로 관리·리사이클링 교육을 실시하고, 학교와 주민에게 환경 인식 개선 프로그램을 제공한다. 이는 생활 속 배출 습관을 바꾸고, 학생들의 환경 의식을 높이는 계기가 되고 있다. 동시에 폐기물 은행을 활성화해 기존에 소각되던 폐기물의 양을 줄여 지역 환경문제 해결에도 기여한다.
브카시에 조성된 리사이클링 센터는 단순한 폐기물 처리 시설을 넘어, 주민이 직접 참여하는 지속가능한 관리 모델로 자리매김하고 있다.
■ 콜렉티브 임팩트, 더 큰 기후위기 도전에 맞서
이 같은 환경 프로젝트는 기후위기 시대 협력이 만들어낸 성과이자 지속가능한 미래를 향한 공동의 노력이다. 단순히 개별 기관의 성과가 아니라, 정부·시민사회·지역사회·국제기구 등 다양한 집단의 목소리와 전문성이 모여 이룬 결과물이다. 콜렉티브 임팩트는 앞으로 마주할 더 큰 규모의 기후도전에 대응하기 위한 필수 전략으로 자리잡을 것이다.
김선 굿네이버스 국제사업본부장은 “최근 진행한 환경 프로젝트들은 다양한 주체가 협력해 기후변화에 대응한 모범 사례가 될 것”이라며 “각 참여 기관의 역량과 자원이 시너지를 발휘해 보다 실질적 성과를 거둘 것으로 기대한다”고 밝혔다.
또한 “앞으로도 콜렉티브 임팩트 방식을 통해 기후위기에 대응하는 다양한 사업을 추진할 것”이라며 “지속가능한 미래를 위해 공동의 노력을 이어가겠다”고 포부를 전했다.
댓글 0