KGM, ‘무쏘 EV’ 6000대 판매목표 조기 달성

KG모빌리티(이하 KGM)는 전기 픽업트럭 ‘무쏘 EV’가 출시 6개월 만에 누적 판매 6000대를 돌파했다고 17일 밝혔다. 이는 당초 수립했던 연간 판매목표(6000대)를 조기 달성한 수치다.
지난 3월부터 고객 인도를 시작한 무쏘 EV는 ▲3월 526대 ▲4월 719대 ▲5월 1167대 ▲6월 563대 ▲7월 1339대 ▲8월 1040대 ▲9월 700여대(16일 기준) 등 꾸준한 판매실적을 기록하며 반년 만에 연간 목표 판매대수를 넘겼다.
무쏘 EV는 내수 흥행을 기반으로 글로벌 시장 공략도 본격화하는 중이다. KGM은 올해 초부터 독일과 이탈리아 등 유럽 시장에서 무쏘 EV 사전 마케팅 활동을 진행, 지난 8월부터는 본격적으로 출시 행사에 나서고 있다.
KGM 관계자는 “무쏘 EV의 목표 조기 달성은 전기차 수요 둔화와 픽업 시장 정체라는 상황 속에서 이루어낸 성과라는 점에서 의미가 크다”라며 “앞으로도 다양한 니즈에 대응하며 픽업 브랜드로서의 입지를 넓힐 것”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0