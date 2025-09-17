혼다 ‘GB시리즈’ 제품군 완성… 일본보다 판매가↓

“GB시리즈는 소형에서 대형 모터사이클로 전환하려는 고객들에게 최적의 선택지가 될 것입니다.”
이지홍 혼다코리아 대표이사는 17일 혼다 모터사이클 신차 발표회에서 새로운 GB시리즈 2종(GB350·GB350S)이 입문용을 넘어 중급 이상을 아우를 수 있는 핵심
모델이라고 강조했다.
이날 혼다코리아가 서울 용산구 카페 흙에서 공개한 GB350·GB350S는 폭넓은 수요를 겨냥해 설계된 미들급 네이키드 바이크다.
특히 GB시리즈는 가볍고 다루기 쉬운 차체 구조와 저회전에서도 강한 출력과 토크를 발휘하는 단기통 엔진을 통해 125cc 이하 소형 바이크에서 상위 클래스로 이동하려는 라이더들에게 대안으로 평가된다.
국내 시장에서 GB시리즈는 가능성을 확인한 바 있다. 미즈노 코이치 혼다코리아 모터사이클 사업부 전무는 “지난해 10월 출시된 GB350C는 목표치와 비슷한 약 600대가 팔렸다”면서 “신규 모델은 한국에서 350㏄급 로열엔필드와 트라이엄프 400㏄급 모델이 경쟁 상대가 될 것”이라고 말했다.
혼다코리아는 이번 GB350·GB350S 판매 목표를 연간 800대 수준으로 잡았다. 이지홍 대표는 “각 모델 별로 약 250~300대 판매를 목표로 하고 있다”며 “보수적으로 접근한 수치”고 말했다.
GB시리즈는 슬림한 파이프 프레임, 볼륨감 있는 연료탱크, 수직형 엔진 구성 등을 통해 균형 잡힌 실루엣을 구현한 것이 특징이다. 엔진 주변부에는 여백을 두는 설계로 GB시리즈만의 절제된 고동감을 시각적으로 강조하며 전통적인 네이키드 로드스터 디자인 정통성과 감성을 담아냈다.
먼저, GB350은 크롬 디테일이 적용된 스텝, 펜더, 사이드 커버 등을 통해 클래식한 분위기와 고급스러움을 강조했다. 반면 GB350S는 숏 펜더, 17인치 와이드 리어 타이어, 매트 블랙 머플러, 더 낮고 멀어진 핸들바 등 전용 사양을 적용해 스포티하고 와일드한 감성을 부각시켰다.
두 모델 모두 348cc 공랭식 단기통 엔진을 탑재해 최고출력 21.1ps/5500rpm, 최대토크 3.0kg·m/3000rpm의 성능을 발휘한다. 저속 구간에서도 풍부한 토크를 제공해 초보자도 쉽게 다룰 수 있으며 단기통 엔진 특유의 고동감과 중저음 사운드는 장거리 주행에서도 쾌적한 승차감을 제공한다.
휠 구성은 모델에 따라 차이를 뒀다. GB350에는 18인치 휠을 장착해 안정적인 주행 밸런스, GB350S에는 17인치 휠로 스포티한 주행 감각을 강조했다.
또한 GB시리즈는 라이더 중심 특화 설계가 반영됐다. 경량화된 차체 구조와 낮은 시트고, 어시스트 & 슬리퍼 클러치, 2채널 ABS, 혼다 셀렉터블 토크 컨트롤(HSTC), 비상 정지 신호 시스템(ESS) 등이 기본 적용돼 다양한 주행 환경에서 안정성과 조작 편의성을 높였다.
전조등을 포함한 모든 등화기류에는 LED가 적용됐다. 아날로그 속도계와 LCD 디스플레이가 결합된 원형 미터를 통해 클래식한 감성도 유지했다. 라이더의 개성을 반영할 수 있도록 너클가드, 리어 캐리어, 와이드 스텝, 새들백 등 총 18종의 순정 액세서리도 함께 출시된다.
GB350 국내 판매 가격은 618만 원, GB350S는 628만 원으로 책정됐다. 판매가는 일본(700만 원대) 현지보다 저렴하다는 게 혼다코리아 측 설명이다.
이지홍 혼다코리아 대표이사는 “GB350은 클래식 감성과 주행 밸런스를 겸비한 밸런스 로드스터”라며 “GB350S는 현대적인 디자인과 스포티함을 더한 모던 로드스터”라고 말했다. 이어 “GB 시리즈를 통해 더 많은 고객이 자신만의 라이딩 라이프를 즐기길 기대한다”고 덧붙였다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0