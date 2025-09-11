李 “北이 웃지 않는다고 우리도 화난 표정 하면 손해”

“북-미 관계 중요…우리 주도권 고집 필요없어
트럼프 개인 특성이 한반도 안정 확보에 도움”
이재명 대통령이 11일 취임 100일 기자회견에서 남북 관계와 관련해 “남한 당국만으로 해결될 문제가 아니다”라며 “북미 관계가 중요하다”고 말했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 열린 ‘회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장’에서 “(남북 관계는) 복합적인 국제 문제”라며 “특히 핵 개발, 탄도미사일 이 문제는 미국이 아주 직접적인 이해 관계가 있다. 북한 입장에서도 체제 위협의 핵심은 남한이 아니라 미국이라고 생각하기 때문에 미국과의 관계를 남북 관계보다 더 중요하게 생각하는 것”이라고 했다.
또 이 대통령은 “휴전협정 당사자도 미국”이라며 “한국 정부는 사인도 못 했다. 당사자가 아니라는 것이다. 그들의 입장에선 ‘전시작전권도 없는 나라가 무슨’ 이렇게 생각할 수도 있다. 그래서 북미 관계가 중요하다”고 했다.
이어 이 대통령은 “북미 관계가 개선되고 북미 대화가 열리는 게 한반도 평화와 안정에 도움된다”며 “그걸 우리가 주도를 하거나 아니면 우리의 바운더리 안에서 이뤄져야 한다고 고집할 필요가 없다. 그래서 페이스메이커를 하겠다고 한 것”이라고 했다.
그러면서 이 대통령은 “지금은 가장 강력한 영향력을 미칠 수 있는 게 도널드 트럼프 미국 대통령”이라며 “미국이라는 요소도 중요하지만 미국의 대통령인 트럼프라는 사람의 특성이 한반도 평화 안정 확보에 더 도움이 된다”고 했다.
이 대통령은 “끊임없이 한반도 긴장 완화를 위해 노력해야 한다”고도 했다.
이 대통령은 “휴전선의 군사적 긴장을 조금이라도 완화하는 게 우리한테 이익된다. 그들이 어떤 태도 취하든지”라며 “그들이 웃지 않아 우리도 화낸 표정을 하면 우리가 손해다. 그들을 위해서가 아니라, 이재명이 종북이라서가 아니라, 대한민국의 안보, 경제, 민생을 위해 필요하다”고 했다.
이 대통령은 “정권이 바뀌더니 대북 방송도 안 하고, 몇 가지 유화 조치를 한다고 해서 그들이 홱 돌아서서 화난 표정을 갑자기 활짝 웃는 표정으로 바꿔서 할 거라고 기대했다면 바보”라고도 했다.
