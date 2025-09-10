아시아 창업 엑스포 ‘플라이아시아’ 역대 최대 규모로 22일 개막

부산시가 주최하는 아시아 창업 엑스포가 역대 최대 규모로 열린다. 시는 22, 23일 해운대구 벡스코 제1전시장에서 ‘플라이 아시아 2025’를 개최한다고 10일 밝혔다.
올해 4회째를 맞는 이 행사는 지난해와 비교해 투자 회사는 150개에서 180개로, 참가자는 1만5000명에서 2만 명으로 대폭 늘어난다. 또 글로벌 공동 전시 공간에 참가하는 국가가 지난해 6개국에서 14개국으로 껑충 뛰어 국제 행사로서의 위상을 강화한다.
행사는 국내 유일 유한책임출자자(LP) 포럼, 콘퍼런스, 체험형 창업 콘텐츠 등으로 구성된다. LP포럼에는 국민연금공단, 한국투자공사 등 21개 기관이 참가한다.
지역 최초로 모펀드 투자쇼도 신설된다. 총 3000억 원 규모의 미래성장벤처펀드와 연계한 자펀드 운용사 기업 투자 설명회로 명칭은 ‘부기테크’로 정했다.
이 밖에도 Z세대 맞춤형 기술 체험존과 강레오 셰프와 지역 브랜드 5곳이 협업하는 ‘푸드 크라우드펀딩’, 롯데 자이언츠 굿즈 증정 이벤트 등이 마련돼 창업과 문화·라이프스타일을 접목한 축제형 프로그램으로 확장한다. 또 최신 기술과 창업 트렌드를 조망하는 콘퍼런스에서는 블록체인, 차세대 로봇, 엔젤투자 등 다채로운 세션이 운영된다.
시는 행사의 품질을 높이기 위해 올해부터 민간 전문가 중심의 운영위원회를 꾸려 프로그램 기획 단계부터 현장성과 실효성을 높였다.
박형준 부산시장은 “부산기술창업투자원 출범 후 처음 열리는 ‘플라이 아시아’는 시민과 창업 생태계가 함께하는 글로벌 축제이자 부산을 아시아 창업 허브로 크게 도약시키는 계기가 될 것”이라고 말했다.
강성명 기자 smkang@donga.com
