[IAA]값싼 ‘전기차’ 유럽도 참전

글로벌 완성차업체들이 보급형 전기차 시장에 적극적으로 뛰어들며 경쟁이 한층 치열해지고 있다. 최근 폭스바겐그룹은 2만 유로대 전기차 라인업을 공개하며 대중화 경쟁의 신호탄을 쏘아 올렸다. 르노도 저가형 A·B 세그먼트 전기차 강화 전략을 펼치고 있으며 현대자동차 역시 유럽 소형 전기차 시장을 공략 중이다.
중국 업체들은 이미 저가형 전기차로 글로벌 시장에서 자리를 잡아가고 있다. 대표적인 BYD는 2025년 2분기 해외 판매량이 25.8만 대로 전년 동기 대비 144.7% 급증하며 시장 점유율이 큰 폭으로 올랐다. 특히 유럽 시장에서는 BYD의 7월 판매량이 1만3503대로 전년 동월 대비 225% 증가하며 시장 점유율 1.2%로 처음으로 테슬라(0.8%)를 앞섰다.
폭스바겐그룹은 8일(현지시간) ‘IAA 모빌리티 2025’ 개막 행사에서 전기차 대중화를 선언했다. 그러면서 이날 2026년부터 2만5000유로(약 4000만 원) 수준의 ID.폴로, 고성능 버전인 ID.폴로 GTI, 그리고 도심형 SUV 전기차 ID.크로스 등 3종의 엔트리급 전기차 출시를 공식 발표했다. 2027년에는 2만 유로(약 3200만 원) 수준의 ID.에브리1 모델을 추가해 총 4종의 소형 전기차 라인업을 완성한다는 목표를 세웠다.
특히 ‘ID.크로스 콘셉트’는 폭스바겐의 차세대 도심형 전기차 라인업의 핵심 모델로, 1회 충전 시 420km(WLTP 기준) 주행이 가능하며 내년 2만5000유로 가격으로 출시될 예정이다.
르노 역시 저가형 전기차 보급에 적극적이다. 지난해 파리모터쇼에서 A·B 세그먼트 중심의 전기차 라인업을 발표하며 보급화 전략을 공식화했다. 르노 전략의 핵심 차종인 르노 5 E-테크 일렉트릭은 2만5000유로부터 시작한다. 르노 트위고 E-테크 일렉트릭은 2026년 출시를 목표로 개발 중으로, 가격은 2만 유로 선으로 책정될 전망이다.
현대자동차도 유럽 저가형 전기차 시장에서 활약 중이다. 현대차 캐스퍼 일렉트릭(유럽명 인스터)은 2025년 1월부터 7월까지 누적 판매량 1만5161대를 기록하며 소형 전기 SUV 시장에서 선전을 펼치고 있다.
IAA 모빌리티 사전 행사에서 취재진과 만난 올리버 블루메 폭스바겐그룹 CEO는 “현재 폭스바겐그룹은 유럽 전기차 시장에서 28%의 점유율로 확고한 1위를 차지하고 있다”며 “2026년부터 보급형 모델을 출시해 점유율 확대에 더욱 박차를 가할 계획”이라고 말했다.
다만 그는 중국 전기차 업체들에 대해 “원자재 비용 부담과 유럽 내 딜러 네트워크 및 인프라 구축 문제로 인해 현재는 대형 세그먼트에 집중할 수밖에 없다”며 “소형 전기차 시장 진출에는 아직 시간이 필요하다”고 평가했다. 반면 폭스바겐은 “유럽 내 시장 지배력을 바탕으로 전략적 우위를 확보하고 있다”며 “이를 통해 강력한 성장 모멘텀을 유지하고 있다”고 덧붙였다.
댓글 0