“정시 SKY 합격선 인문 259점·자연 266점”

2026학년도 대학수학능력시험(수능) 9월 모의평가 가채점 결과를 토대로 한 ‘SKY 대학(서울대 고려대 연세대)’ 정시모집 최저 합격선은 국어 수학 탐구영역(2과목) 원점수 합계 기준(300점 만점) 인문계열은 259점, 자연계열은 266점인 것으로 분석됐다.
7일 종로학원에 따르면 SKY 대학 인문계열은 평균 정시 합격선이 261.5점, 자연계열은 269.6점으로 예상된다. 서울 지역 최저 합격선은 각각 216점, 212점이다. 주요 대학 학과별 합격선은 인문계열의 경우 서울대 경영대학 282점, 고려대 경영대학·연세대 경영학과 260점, 성균관대 글로벌경영학과 259점, 서강대 경영학부 259점, 한양대 정책학과 257점 등으로 예측된다. 자연계열은 서울대 화학생물공학부 279점, 고려대 반도체공학과·연세대 시스템반도체공학과 269점, 성균관대 반도체시스템공학과 266점, 서강대 화공생명공학과 261점, 한양대 미래자동차공학과 266점 순이다.
전국 의대 지원 가능 점수는 276∼292점, 치대 272∼283점, 한의대 269∼276점, 약대 266∼279점으로 예상된다. 의대는 서울대 292점, 연세대 288점, 고려대 성균관대 한양대 가톨릭대 울산대 286점으로 전망된다.
수험생은 9월 모의평가 점수 가채점 결과를 토대로 정시 지원 가능 대학을 예측하고 8~12일 원서접수가 진행되는 수시모집에 지원해야 한다. 올해는 고3 재학생이 지난해보다 늘어 전체적으로 수시 경쟁률이 올라갈 것으로 보인다. 의대는 모집인원이 동결되며 수시 지원자가 지난해보다 감소하겠지만 합격선은 상승할 전망이다. 의대를 제외한 이공계열 합격선도 올라갈 가능성이 높다.
댓글 0