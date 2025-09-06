66년 만에 다시 만난 북·중·러 정상… 신냉전 본격화

중국 베이징 둥청구에 있는 톈안먼(天安門)은 명나라와 청나라 때 황궁인 자금성의 정문이다. 명나라 영락제 때인 1417년 승천문(承天門)이라는 이름으로 건설됐다. 1644년 명나라 말기 이자성의 난 때 파괴됐지만, 이후 건국된 청나라 순치제가 1651년 재건해 이름을 톈안먼이라고 바꿔 불렀다. 톈안먼은 중국의 과거와 현재를 상징한다. 중국 국부인 마오쩌둥 초대 주석이 1949년 10월 1일 톈안먼 성루에서 건국을 선포했다. 톈안먼 중앙에는 가로 4.6m, 세로 6m에 달하는 마오쩌둥 대형 초상화가, 좌우에는 ‘중화인민공화국 만세’ ‘세계인민대단결 만세’라는 구호가 각각 걸려 있다. 톈안먼 앞에는 면적 44만㎡, 수용 인원만 100만 명에 달하는 세계 최대 크기의 광장이 자리한다.
시 주석 “중화민족의 위대한 부흥” 중국은 이곳에서 1949년부터 1959년까지 10년간 매년 국경절(건국 기념일, 10월 1일)에 정례적으로 열병식을 열었다. 이후 대약진운동과 문화대혁명이 일어나면서 열병식은 1960년부터 24년간 중단됐다가 1984년 재개됐다. 중국이 국경절이 아닌 전승절(9월 3일)이라고 부르는 ‘중국 인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁(제2차 세계대전) 승리의 날’에 열병식을 거행한 것은 2015년(70주년)에 이어 이번이 두 번째다.
전승절 80주년을 기념해 열린 올해 열병식은 중국에 각별한 의미가 있다. 미국과 패권 다툼을 벌이는 중국으로선 국제사회에 반미·반서방 진영의 중심축으로서 리더십을 보여줄 수 있는 좋은 기회다. 시진핑 중국 국가주석은 제국주의 열강의 침략 등 과거사 굴욕을 딛고 글로벌 강대국으로 부상한 중국의 위상을 과시했다. 미국 패권에 맞서 새로운 국제질서를 만들어가는 반미·반서방 연대의 중심임을 대내외에 천명했다.
시 주석은 열병식 연설을 통해 “오늘날 인류는 다시 평화와 전쟁, 대화와 대결, 윈윈(win-win) 협력과 제로섬 게임 중 하나를 선택해야 하는 상황에 직면해 있다”면서 “중국 인민은 평화 발전의 길을 견지하고 세계 각국 인민과 함께 인류 운명 공동체를 구축해나갈 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “중화민족의 위대한 부흥을 막을 수 없으며, 인류 평화와 발전을 위한 숭고한 대의는 반드시 승리할 것”이라며 중국몽(中國夢)을 강조했다.
특히 시 주석은 톈안먼 성루에서 왼쪽에는 김정은 북한 국무위원장, 오른쪽에는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 함께 자리해 각종 최신예 무기를 지켜보며 북한·중국·러시아가 ‘3각 동맹’임을 연출했다. 중국은 1961년 북한과 유사시 자동 군사 개입을 골자로 한 ‘조·중 우호협력 원조조약’을 체결했다. 러시아도 2024년 북한과 ‘포괄적 전략적 동반자 관계 조약’에 서명했다. 이 조약에는 “양국은 전쟁 상태에 처하면 지체 없이 상호 군사적 원조를 제공한다”는 내용이 들어 있다. 중국과 러시아는 그동안 포괄적 동반자 및 전략적 협력 관계를 맺는 등 밀착해왔다. 시 주석과 푸틴 대통령은 지금까지 40여 차례나 정상회담을 가지며 ‘브로맨스’를 과시했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아를 끌어들여 중·러 결속을 약화하고 북·미 대화까지 거론하는 상황에서 시 주석은 북·러 양국에 모두 영향력을 끼칠 수 있는 유일한 국가가 중국임을 대내외적으로 입증한 것이다. 미국 싱크탱크 브루킹스연구소의 라이언 하스 중국센터장은 “시진핑은 중국을 세계 중심 강대국으로 인정받고 자국이 원하는 방향으로 국제질서를 개편하겠다는 의지를 보였다”고 지적했다.
미국 견제 위해 북한 필요한 중국 북한과 중국, 러시아는 핵무기를 보유한 국가다. 세 나라의 최고지도자가 함께 공식 석상에 모습을 드러낸 것은 냉전 종식 이후 이번이 처음이다. 1959년 10월 1일 중국 국경절 열병식 당시 김일성 북한 주석, 마오 중국 국가주석, 니키타 흐루쇼프 소련 공산당 서기가 톈안먼 성루에 선 이후 66년 만에 3국 최고지도자가 만나 역사적인 장면을 연출한 것이다. 이는 신냉전 시대가 본격화했음을 뜻한다. 미국 CNN은 “서방 입장에서 이번 열병식의 결정적 이미지는 스텔스 전투기나 극초음속 무기의 퍼레이드가 아니라, 시 주석과 푸틴 대통령, 김 위원장이 나란히 서서 전례 없는 반미·반서방 연대를 과시한 모습”이라고 지적했다. 영국 BBC 방송도 “김 위원장은 오랫동안 고립돼 천덕꾸러기 취급을 받았고 국제사회에서 조롱 대상이 되기도 했지만, 열병식에서 세계 최강국인 양국 지도자와 거의 동등한 위치로 격상됐다”고 분석했다.
중국은 그동안 북한이 러시아-우크라이나 전쟁에 파병을 하는 등 러시아와 밀착하는 것에 상당한 불만을 표출해왔다. 실제로 북한은 지난 3년 6개월 동안 러시아와 동맹을 강화했고, 지난해 6월 푸틴 대통령은 평양을 방문하기도 했다. 반면 중국과 북한의 관계는 상당히 소원해져 공식 교류를 중단하기도 했다. 중국 입장에선 북한과 러시아의 밀월관계를 방치할 경우 전략적으로 자국이 불리해질 수밖에 없다고 판단한 것으로 보인다. 이에 따라 중국은 김 위원장을 열병식에 초청했다고 볼 수 있다. 스인훙 중국 런민대 교수는 “북·러 군사동맹과 북한의 러시아 파병 등이 중국을 자극했을 것”이라면서 “미국과 패권 다툼을 벌이는 중국으로선 러시아는 물론, 북한과의 협력 관계를 강화하는 것이 지정학적으로 중요할 수밖에 없다”고 진단했다.
그렇다면 김 위원장이 장녀 김주애까지 대동하고 이번 열병식에 참석한 노림수는 무엇일까. ‘유일 영도체제’를 강조하는 북한 입장에선 1인자인 최고지도자가 주인공이 될 수 없는 다자외교 무대를 피해왔음에도 김 위원장이 얼굴을 내민 이유는 중국의 경제 지원이 필요하기 때문이다. 말 그대로 북한판 ‘안러경중(안보는 러시아, 경제는 중국)’ 전략인 셈이다. 북한은 러시아와 밀착한 후 많은 군사적·경제적 지원을 받았지만 경제 상황은 국제사회의 대북제재 한계를 극복하지 못한 채 어려움에 직면해 있다. 게다가 북한은 전체 교역의 90%를 중국이 차지할 만큼 중국에 대한 경제 의존도가 매우 높다. 서방 전문가들은 김 위원장이 열병식에 참석한 반대급부로 중국의 경제 지원 재개 약속이 있었을 것으로 분석했다.
이에 따라 중국이 대북제재를 효율적으로 피할 수 있는 관광 분야에서 경제적 지원을 할 것이라는 관측이 나온다. 코로나19 팬데믹 전인 2019년에는 중국 관광객 30만 명이 방북한 것으로 추산될 만큼 양국 간 교류가 활발했다. 중국 관광객 한 명이 북한 여행에서 1000달러(약 140만 원)를 쓴다고 가정하면 1만 명만 돼도 수익이 1000만 달러가 된다. 김 위원장은 북한 관광산업을 부흥하겠다며 원산 갈마지구에 대규모 관광단지를 건설했다.
또 김 위원장은 북·중·러 연대를 통해 대미 협상에 대비할 필요가 있다. 북·미 정상회담 개최 가능성이 커지는 상황에서 김 위원장이 러시아는 물론, 중국과 관계를 더욱 돈독히 하면 트럼프 대통령과의 협상에서 상당한 뒷배가 될 수 있기 때문이다.
북·러 양자회담으로 혈맹 과시 북·중·러는 이번 최고지도자들의 만남을 계기로 전략적 협력을 더욱 강화할 것으로 보인다. 특히 김 위원장은 다자외교 무대에 성공적으로 데뷔한 만큼 앞으로 한미일에 맞선 북·중·러 연대에 적극 나설 것으로 예상된다. 실제로 김 위원장과 푸틴 대통령은 전승절 80주년 행사 이후 별도의 양자회담을 갖고 양국의 ‘혈맹’ 관계를 과시했다. 두 정상은 북한군의 쿠르스크 탈환 작전 참여에 큰 의미를 부여하며 양국 협력을 강조했다. 푸틴 대통령은 김 위원장에게 “러시아는 북한의 역할을 절대로 잊지 않을 것”이라고 고마움을 표했고, 김 위원장은 “우리는 형제의 의무로서 러시아를 돕기 위해 무엇이든 할 것”이라고 화답했다. 북한은 러시아에 북한군 6000명을 3차 파병할 계획이다. 북·중·러가 밀착해 반미·반서방 전선을 구축하면 한미일과의 신냉전이 본격화할 것이 분명하다.
