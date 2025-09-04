17개국 147개 벤처투자기관, 제주에 모인다…글로벌 벤처투자 서밋 in APEC 개최

중소벤처기업부는 제주 ICC에서 ‘2025 글로벌 벤처투자 서밋 in APEC’을 개최한다고 4일 밝혔다.
글로벌 벤처투자 서밋은 한국벤처캐피탈협회, 한국벤처투자와 협력해 개최하는 글로벌 벤처투자기관 교류·협력 행사다. 전 세계 17개국 147개 기관, 250여명이 참여해 국내 벤처투자 행사 중 단일 행사로는 역대 최대 규모로 개최됐다.
이날 행사에는 아시아태평양경제협력체(APEC) 회원국 정부기관과 해외 벤처캐피탈 등 다양한 관계기관이 참가했다. 중기부는 “레전드 캐피탈, 버텍스 그로스, 아시아 얼터너티브스 등 유력 글로벌 투자기관들이 다수 참여했다”면서 “APEC 벤처투자 생태계의 주축임을 확인할 수 있는 행사”라고 설명했다.
서밋 첫 번째 세션에서 글로벌 자산운용사 블랙록과 대체투자시장 분석기관 프레퀸의 ‘글로벌 시장동향’에 대한 강연이 진행됐다. 두 번째 세션은 ‘APEC 벤처생태계 협력’이라는 주제로 패널토론이 이어졌다. ‘한국생태계 IR’을 위한 마지막 세션에는 리벨리온과 무신사, 더핑크퐁컴퍼니, 오토노머스에이투지 등 대한민국 대표기업의 투자유치 설명회와 삼성증권의 한국상장시장 설명회 등이 열렸다.
한성숙 중기부 장관은 환영사에서 “이번 서밋은 대한민국이 첨단 제조·정보기술(IT) 강국을 넘어 아시아의 혁신 거점으로 도약할 수 있는 좋은 기회”라며 “이번 행사를 계기로 대한민국 벤처생태계와 APEC 생태계가 더 강한 파트너십으로 긴밀히 연결되기를 기대한다”고 밝혔다.