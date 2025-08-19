부산시 폐업 소상공인 지원책 강화

경기 침체 등의 이유로 폐업 위기에 몰린 부산 지역 소상공인을 돕는 정책이 강화된다.
부산시는 ‘소상공인 사업정리도우미 지원사업’의 점포 철거 및 원상복구 비용 지원 대상을 기존 100개 사에서 130개 사로 확대한다고 19일 밝혔다.
이번 사업은 시와 새출발기금(주)이 지난해 4월 체결한 ‘소상공인 지원 강화’ 협약의 후속 조치다. 시는 경기 침체, 인구 유출 등으로 폐업 사례가 늘자, 새출발기금이 출연한 1억 원 규모 재정 지원금을 활용해 폐업 절차 전반을 지원하기로 했다. 새출발기금은 소상공인·자영업자 전용 채무조정 프로그램으로 한국자산관리공사가 운영한다.
지원 대상 소상공인은 점포 철거 및 원상복구 비용을 평당 20만 원, 최대 400만 원까지 받을 수 있다. 세무·법률 등 전문 상담을 포함한 사업 정리 컨설팅도 제공된다. 새출발기금과 약정을 체결한 소상공인에 한하고 연체자는 제외된다. 시 소상공인종합지원센터(bsbsc.kr)에서 신청할 수 있다.
한편 기금은 지난해 시와 ‘소상공인 행복복지 지원사업’을 통해 지역 소상공인에게 인당 25만 원 상당의 건강검진 비용을 지원했다. 올해도 소상공인연합회 중소기업중앙회 등 다양한 기관과 협력해 소상공인 및 자영업자의 사회안전망 강화를 위한 지원사업을 추진하고 있다.
강성명 기자 smkang@donga.com
