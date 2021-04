英정부-왕세손도 “슈퍼리그 반대” 챔스리그는 32 → 36팀으로 확대

“축구는 팬들 위한 것”… 슈퍼리그 비난 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 리즈 유나이티드 선수들이 20일 열린 EPL 32라운드 리버풀과의 안방경기를 앞두고 몸을 풀고 있다. 선수들은 유러피안 슈퍼리그(ESL) 창설에 반대하는 ‘Football is for the fans(축구는 팬들을 위한 것)’라는 문구가 적힌 티셔츠를 입고 있다. 리버풀의 ESL 참가를 비난하기 위해 리즈는 1-1로 비긴 뒤 구단 공식 소셜네트워크서비스를 통해 “요렌테의 막판 동점 골로 슈퍼리그 팀 리버풀과 비겼다”고 적었다. 리즈=AP 뉴시스