포스트 코로나 시대 이끄는 기술-경영 융합형 리더 양성

MBA-MS를 풀타임부터 파트타임까지

회사일과 학업 병행할 수 있도록 수업 진행

IT·금융 융합형 특화 교육으로 미래 인재 양성



KAIST 경영대학은 포스트 코로나 시대를 맞아 사회·경제·기업의 패러다임 전환을 선도하는 기술과 경영의 융합형 인재를 양성한다. 1995년 국내 최초 전일제 MBA 과정 개설로 한국형 MBA의 기틀을 마련한 KAIST 경영대학은 4차 산업혁명을 주도하는 차세대 리더 양성을 위해 데이터 분석을 통한 의사결정 능력을 배양하는 ‘비즈니스 애널리틱스’ 커리큘럼과 불확실한 시대의 어려운 상황을 기회로 포착하고 새로운 혁신을 일으키는 ‘기업가정신’ 커리큘럼을 교육의 중심에 두고 있다.KAIST 경영대학은 일반 MBA 과정과 산업별 특화 MBA·MS 교육과정을 운영하고 있다. 이그제큐티브 MBA, 프로페셔널 MBA, 테크노 MBA 3개의 일반 MBA 과정과 금융 MBA, 디지털금융 MBA, 정보미디어 MBA, 사회적기업가 MBA 4개의 산업별 특화 MBA 과정이 있다. 이 밖에 금융공학, 정보경영, 녹색경영정책 등 3개의 특화된 석사과정을 함께 운영한다. 각 과정은 특성에 따라 주간·야간·주말 등 다양하게 구성돼 있어 지원자의 관심 분야와 재직 여부에 따라 가장 적합한 과정을 선택할 수 있다.테크노 MBA는 국내 최초 2년 전일제 General MBA 과정으로서 ‘비즈니스 애널리틱스’와 ‘기업가정신’ 중심 커리큘럼으로 구성돼 있다. 비즈니스 애널리틱스 집중분야를 통해 학생들이 데이터 분석에 대한 기본적인 개념 이해는 물론이고 프로그래밍 이해 및 통계적 분석 등 보다 심도 있는 기술적 분석 능력까지 갖추도록 교육한다. 또 ‘창업 및 신사업 분야’를 통해 기업의 신사업 기회를 발굴하는 능력을 배양한다.금융 MBA는 최근 핀테크 산업의 부상에 따라 금융 산업에 필요한 정보기술과 빅데이터 분석 능력을 갖춘 금융전문가 양성을 목표로 한다. 2년 전일제 MBA 과정으로서 금융프로그래밍과 금융데이터분석 중심으로 커리큘럼을 구성했으며 비즈니스 애널리틱스 관련 교과목도 개설돼 있다.디지털금융 MBA는 2년제 시간제 과정으로 금융 산업의 혁신을 주도하는 금융-IT 융복합 전문가 양성을 위해 올해 신설됐다. 금융 중심지인 여의도에서 교육하며 금융산업 각 분야 실무 전문가 및 국내 최고 수준의 KAIST 교수진이 대거 참여한다.수리적, 계량적 기초 교육과 인공지능과 데이터 사이언스, 핀테크 창업, 금융투자 및 자산운용 3개의 집중 분야로 운영되며 한국 대표 핀테크 업체와의 산학협력을 통해 실습 및 현장 교육을 제공하는 것이 특징이다.정보미디어 MBA는 1년 전일제 과정으로 운영되며 B.A.와 IT·Media 경영 집중 분야 이수가 가능하다. 빅데이터 분석 능력을 키우기 위한 비즈니스 애널리틱스 교과목을 강화했고 경영학, 통계학 등 기본적인 지식뿐만 아니라 실제 데이터베이스의 설계부터 실험, 수집을 거쳐 통계적인 분석 기술까지 교육한다.이그제큐티브 MBA(EMBA)는 기업의 핵심 중견관리자, 임원, CEO를 대상으로 운영하는 2년 주말 정규 과정이다. 금요일 오후와 토요일 종일 수업이 진행되므로 현업에 지장 없이 참여할 수 있다.경영자 과정답게 변화와 혁신이 요구되는 경영환경에 대처할 수 있는 통찰력과 직관력 배양에 중점을 두고 커리큘럼을 구성했으며 수업을 통해 얻은 지식을 바로 실무에 적용할 수 있도록 돕는다. 국내 유수 기업의 임원들이 포진해 있는 동문 네트워크도 큰 재산이다.프로페셔널 MBA는 직장과 학업을 병행하며 경력을 강화하고자 하는 직장인을 위한 야간 MBA 과정이다. 전일제 MBA인 테크노 MBA의 커리큘럼을 바탕으로 마케팅, 조직 및 전략, 재무 등 3개의 집중 분야를 운영한다.3년 동안 주 2회 강의를 통해 풀타임 과정과 동일한 수준의 수업을 제공하는 게 특징이며 액셀러레이션 패스(acceleration path)를 통해 2년 반 만에 과정을 마치는 것도 가능하다.사회적기업가 MBA는 SK와의 산학협력을 통해 만든 사회적기업가 양성을 위한 국내 최초의 2년 전일제 MBA 과정이다. 장학금, 일대일 전문가 심화 멘토링, 2-Year 인텐시브 소셜벤처 인큐베이션, 오피스 제공 등 각종 지원이 이뤄진다.금융공학 석사과정은 IT·금융 융합형 특화 교육 과정인 ‘금융애널리틱스 집중분야’를 통해 급변하는 디지털 금융시장에 부합하는 맞춤형 전문 인력을 양성하는 2년 전일제 과정이다. 녹색경영정책 석사과정은 기후변화와 지속가능발전 분야의 국제 협력 및 행정체계를 분석하며 대안을 제시하는 인재를 양성한다.정보경영 석사과정은 IT경영 분야 전문가 양성을 위한 재직자 대상 2년제 파트타임 석사과정이다. 최신 IT 산업에 특화된 경영 인사이트와 비전을 지닌 전문인력 양성이 목표다. IT 기반 비즈니스 혁신, IT를 통한 경영관리, IT 벤처창업, 정보보안 등 IT경영 분야 재직자의 경력관리를 위한 최적화된 커리큘럼으로 구성했다.KAIST 경영대학은 19일까지 2021학년도 봄학기 입학 MBA·Master 과정 신입생을 모집한다. 테크노 MBA, 정보미디어 MBA, 금융 MBA, 사회적기업가 MBA, 이그제큐티브 MBA, 프로페셔널 MBA, 디지털금융 MBA 등 전 MBA 과정과, 금융공학과 녹색경영정책 등 석사 과정이다.자세한 입학전형은 KAIST 경영대학 입학페이지에서, 각 과정별 커리큘럼은 학교 홈페이지에서 확인할 수 있다.태현지 기자 nadi11@donga.com