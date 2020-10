세종대 데이터사이언스학과 문성용 학생, 국제저널 논문 게재

세종대는 데이터사이언스학과 문성용 학생(17학번)이 면역학계 최상위 저널 중 하나인 ‘JACI’(Journal of Allergy and Clinical Immunology)에 제1 저자로 연구 논문을 게재했다. 논문은 ‘미국알레르기천식면역학회’에서 최고의 연구만 선정되는 latest research에 선정됐다이번 연구는 문성용 학생이 ‘한국을 빛내는 사람들’(이하 한빛사)에 최연소 인물로 등재되는 영광도 안겼다. 한빛사는 생명과학 관련 학술지 가운데 Impact Factor (IF) 10 이상인 학술지에 투고한 한국인 과학자들(First author, 또는 Corresponding author)과 논문을 소개하는 기관이다. Impact Factor (IF)는 저널의 영향력을 판단하는 가장 중요한 기준으로 저널의 인용 데이터를 산출하는 자료이다.문성용 학생이 게재한 논문은 ‘Allergic disorders and susceptibility to and severity of COVID-19: A nationwide cohort study(알레르기 질환과 코로나바이러스 사이의 감염 위험성 및 중증도 : 전국적 코호트 연구)’이다.