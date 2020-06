김여정 경고에 與 “삐라, 국익 도움 안돼”…野 “정부, 위협에 침묵”

(평양 노동신문=뉴스1) = 북한 노동당 기관지 노동신문이 4일 2면에 담화 2개를 나란히 실었다. 신문에는 김여정 당 중앙위원회 제1부부장의 담화와 당 중앙위원회 국제부 대변인의 담화가 실렸다. 김 제1부부장은 탈북자들의 대북 전단(삐라) 살포를 비난하며 “남조선 당국이 이를 방치한다면 머지않아 최악의 국면을 내다봐야 할 것“이라고 주장했다. 또 북한 국제부 대변인은 마이크 폼페이오 미국 국무장관의 중국 압박을 강하게 비난했다. [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. DB 금지. For Use Only in the Republic of Korea. Redistribution Prohibited] rodongphoto@news1.kr