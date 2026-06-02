KOVO, SOOP 신규 회원 가입 승인…구단주 이민원·단장은 이병호

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 2일 15시 02분

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한국배구연맹(KOVO)이 2일 이사회 및 임시 총회를 열고 페퍼저축은행을 인수해 재창단하는 SOOP(숲)의 신규 회원 가입을 만장일치로 승인했다. 이에 따라 프로배구 여자부는 2026~2027시즌에도 7개 구단 체제로 치러진다.

SOOP 배구단 구단주로 선임된 이민원 SOOP 대표이사. SOOP 제공
SOOP 배구단 구단주로 선임된 이민원 SOOP 대표이사. SOOP 제공
구단 운영은 자회사인 SOOPTV가 맡는다. 이민원 SOOP 대표이사가 구단주로, 이병호 SOOP 전무가 단장으로 각각 선임됐다. 권소윤 사무국장이 구단 실무 총책임자로서 운영 전반을 총괄한다. 신규 회원 가입 절차가 마무리됨에 따라 SOOP은 조만간 구단명과 연고지를 확정하고 감독 선임 및 외국인 선수 영입 등 시즌 준비에 들어갈 예정이다.
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한종호 기자 hjh@donga.com
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