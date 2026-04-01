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스포츠
김수지, 다이빙 1m 스프링보드 金
동아일보
입력
2026-04-18 01:40
2026년 4월 18일 01시 40분
송은석 기자
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김수지(울산시체육회)가 17일 경북 김천실내수영장에서 열린 제98회 동아수영대회 다이빙 여자 일반부 1m 스프링보드 결선에서 회전 기술을 구사하고 있다. 세계수영선수권대회에서 3차례 동메달을 딴 이력이 있는 김수지는 이날 합계 254.70점으로 우승했다.
#동아수영대회
#김수지
#다이빙
#우승
김천=송은석 기자 silverstone@donga.com
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