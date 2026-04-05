손흥민, 부앙가와 ‘흥부 듀오’ 독무대…MLS 최다 도움 단독 1위

유럽 A매치(국가대항전) 2연전을 마치고 소속팀 LA FC로 복귀한 손흥민이 전반에만 팀의 5골 모두에 관여하며 6-0 대승을 이끌었다.
프로 데뷔 후 최초로 한 경기 4도움을 기록한 손흥민은 미국 메이저리그사커(MLS) 최다 도움 단독 1위(7개)로 올라섰다.
손흥민은 5일 BMO 스타디움에서 열린 올랜도 시티와의 2026시즌 MLS 6라운드 안방경기에서 시즌 8~11호 도움을 올렸다.
2선 공격수로 선발 출전한 손흥민은 전반 7분 상대 자책골을 유도했다. 오른쪽 측면으로 파고든 손흥민이 낮게 올린 크로스가 상대 수비수 발에 맞고 그대로 골문으로 향하면서 LA FC가 리드를 잡았다.
전반 20분부터는 ‘흥부 듀오’의 독무대였다.
중앙선 부근에서 공을 잡은 손흥민은 쇄도하는 부앙가(가봉)에게 수비수 사이를 가르는 스루패스를 내줬고 부앙가가 골키퍼를 넘기는 로빙 슈팅으로 마무리했다.
3분 뒤에도 중원에서 공을 잡은 손흥민이 왼쪽으로 침투하는 부앙가에게 패스를 찔러줬고 부앙가가 상대 수비수를 제치고 골망을 흔들었다.
손흥민의 패스 감각은 멈추지 않았다. 전반 28분에는 페널티아크 부근에서 상대 수비 타이밍을 빼앗은 뒤 뒷공간으로 침투하는 부앙가에게 정확한 패스를 연결하며 ‘어시트릭’을 달성했다.
이어 전반 38분에는 측면 수비수 팔렌시아의 득점까지 도우며 공격포인트를 추가했다.
도스 산토스 LA FC 감독은 후반 12분 체력 안배 차원에서 손흥민을 벤치로 불러들였다.
LA FC는 후반 25분 타일러 보이드(미국)가 한 골을 추가하며 6-0 대승을 완성했다.
축구 통계 매체 ‘풋몹’은 손흥민에게 팀 내 최고 평점인 9.8점을 줬다.
손흥민은 이번 시즌 정규리그와 챔피언스컵을 포함해 공식전 10경기에 출전해 1골 11도움을 기록 중이다.
코트디부아르, 오스트리아와 치른 A매치 2연전에서 결정적인 득점 기회를 살리지 못하며 기량 저하에 대한 우려를 직면한 손흥민은 이날도 득점포를 가동하진 못했으나 번뜩이는 패스 감각을 뽐내며 홍명보호의 걱정을 덜어냈다.
다만 손흥민은 이번 시즌 아직 필드골이 없다. 시즌 첫 공식전이었던 레알 에스파냐(온두라스)와의 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 경기에서 페널티킥으로 한 골을 넣은 게 전부다.
손흥민은 8일 크루스 아술(멕시코)과의 CONCACAF 챔피언스컵 8강 1차전 안방경기에서 다시 시즌 마수걸이 필드골 사냥에 나선다.
한종호 기자 hjh@donga.com
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